Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketi ramazanda cami önlerinde mangallı eylem planlıyor - Son Dakika

Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi, ramazanda iftar saatlerinde cami önlerinde mangallı eylem yapacak.

Irkçı hareketten yapılan açıklamada, ülke genelinde 12 kentte cami önünde mangallı eylem yapılacağı, 5 eylem için belediyelere izin başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

PEGIDA, Kovid-19 nedeniyle iki yıldır gösterilerine izin verilmediğini, "Ramazan Mangal Turu" olarak adlandırdıkları eylemlerin yapılmasının önünde herhangi bir engel olmadığını savundu.

Hareket önceki yıllarda da ramazan aylarında cami önlerinde mangallı eylemi planlamış, fakat bazı kentlerde belediyeler bu eylemlere izin vermemiş, bazılarında da gelen tepkiler sonucu eylemlerden vazgeçilmişti.

PEGIDA hareketi

PEGIDA, ilk eylemini 20 Ekim 2014'te Almanya'nın Dresden kentinde düzenlemiş, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla 12 kişi tarafından organize edildiği öne sürülen bu eyleme 350 kişi katılmıştı.

Pazartesi günleri yapılan gösterilere katılanların sayısı sürekli artarak 2015'in ocak ayı ortasında 25 bine çıkmıştı. Ancak daha sonra bu gösterilere katılım azalmıştı.

PEGIDA, Almanya dışında ve ülkenin diğer kentlerinde yabancı düşmanı gruplara ilham kaynağı olmuştu.