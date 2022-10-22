ROTTERDAM - Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti - Son Dakika
Üye Girişi

ROTTERDAM - Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti

22.10.2022 18:25

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İslam ve göçmen karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalıların (PEGIDA) Hollandalı lideri Edwin Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla grubun planladığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İslam ve göçmen karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalıların (PEGIDA) Hollandalı lideri Edwin Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla grubun planladığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti.

Rotterdam kentindeki merkezi tren istasyonunu önünde yerel saatle 14.00'te yapılması planlanan gösteriye, PEGIDA çok küçük bir grupla katıldı.

Polis, AA muhabirine, Hollandalı PEGIDA üyelerinin nefret söyleminde bulundukları gerekçesiyle polis tarafından uyarıldığını belirtti.

Uyarıları dikkate almayan ve nefret söylemini devam ettiren Wagensveld'in gözaltına alındığını ifade eden polis yetkilileri, daha sonra az sayıdaki PEGIDA üyelerinin alandan uzaklaştırıldığını kaydetti.

Irkçı grubun iki hafta önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, benzer bir gösterinin yarın Lahey kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Müslümanlardan karşı gösteri

Hollanda'daki çeşitli Müslüman topluluklar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle aynı meydanda karşıt gösteri düzenledi.

Yerel saatle 12.00'den itibaren merkezi tren istasyonunun önünde toplanan kalabalık grup, namaz kıldı ve ara ara sloganlar attı.

Çok sayıda atlı, zırhlı polisin yer aldığı gösteriye polis köpeklerinin de getirildiği görüldü.

Polisin PEGIDA eyleminin sona erdiğini ve herhangi olumsuz bir olayın yaşanmadığına ilişkin anonsunun ardından Müslüman grubun karşı gösterisi sona erdi.

Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Robert Simons, PEGIDA'nın gösteride Kur'an-ı Kerim'i yakması durumunda polisin müdahale edeceğini açıklamıştı.

-PEGIDA hareketi

PEGIDA, ilk eylemini 20 Ekim 2014'te Almanya'nın Dresden kentinde düzenlemiş, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla 12 kişi tarafından organize edildiği öne sürülen bu eyleme 350 kişi katılmıştı.

Pazartesi günleri yapılan gösterilere katılanların sayısı sürekli artarak 2015'in ocak ayı ortasında 25 bine çıkmıştı. Ancak daha sonra bu gösterilere katılım azalmıştı.

PEGIDA, Almanya dışında ve ülkenin diğer kentlerinde yabancı düşmanı gruplara ilham kaynağı olmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti BİTLİS'TE 50 AKÜLÜ SANDALYE DAĞITIMI YAPILDI BİTLİS'TE 50 AKÜLÜ SANDALYE DAĞITIMI YAPILDI

Rotterdam, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ROTTERDAM - Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:52 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City üst üste 2 galibiyetini aldı
19:20 Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin saldırısı sonrası kaçtılar
19:18 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa'da destan yazdı
19:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çıkışıma CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Var mı sende o cesaret?
19:05 Fenerbahçe'nin zorlu sınavı! Başakşehir maçının ilk 11'leri açıklandı
19:04 Eşref Fakıbaba'ya ateş püsküren İbrahim Tatlıses'in geçmiş paylaşımı gündeme oturdu
18:54 Trabzonspor konuk ettiği Sivasspor'u Hamsik'le devirdi
18:02 Survivor Turabi'nin bir kadınla çıplak yatak pozu sosyal medyada olay oldu
17:42 Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo iddialarına resmi yanıt geldi
18:04 Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nun rakibi aday olmayacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2022 20:13:20. #1.11#
SON DAKİKA: ROTTERDAM - Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement