Hollanda'da ırkçı PEGIDA'nın ramazanda cami önlerinde mangallı eyleminin ilki yasaklandı - Son Dakika

Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı, Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketinin, ramazanda iftar saatlerinde cami önlerinde mangallı eyleminin ilki yasaklandı.

Schiedam Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, PEGIDA'nın 5 Nisan'da Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Muradiye Camisi önünde iftar saatlerinde yapmak istediği mangallı eyleme izin verilmediği bildirildi.

Açıklamada, belediye başkanının aldığı bu kararın, PEGIDA'nın alternatif olarak önerdiği kentteki diğer bir caminin önünde mangallı eylem yapma teklifi için de geçerli olduğu ifade edildi.

Eyleme izin verilmemesi gerekçesinin, asayiş ve trafik güvenliği olduğu kaydedilen açıklamada ayrıca, Belediye Başkanı'nın, ramazanda bir cami önünde mangalda veya mikrodalga fırında et pişirmeyi gereksiz yere provokatif bir eylem olarak gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, eylemin, diğer gösteriler gibi belediye binası önünde yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

PEGIDA hareketinden yapılan açıklamada, ülke genelinde 12 kentte ramazanda iftar saatlerinde cami önünde mangallı eylem yapılacağı, 5 eylem için belediyelere izin başvurusu yapıldığı belirtilmişti.