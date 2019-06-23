Son Dakika Haberleri: Hollanda'da ırkçı PEGIDA üyeleri gözaltına alındı
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Hollanda'da ırkçı PEGIDA üyeleri gözaltına alındı

1 saat önce

HOLLANDA polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, PEGIDA üyelerinin El Furkan Camisi yakınında gösteri yaptığı belirtildi.

Hollanda'da ırkçı PEGIDA üyeleri gözaltına alındı, System.String[]
HOLLANDA polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, PEGIDA üyelerinin El Furkan Camisi yakınında gösteri yaptığı belirtildi. PEGIDA üyelerinin caminin önünde veya yakınında gösteri yapmasının yasak olduğu ifade edilen açıklamada, eylemcilerin uyarıya rağmen gösteriye devam etmesi nedeniyle gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, eylemci zannedilerek yanlışlıkla gözaltına alınan Hollanda Ulusal Haber Ajansı (ANP) muhabiri ile eşinin ise kimliklerinin belli olması üzerine serbest bırakıldığı ve kendilerinden özür dilendiği vurgulandı.

PEGIDA lideri Edwin Wagensveld, geçen hafta aynı cami önünde izinsiz İslam karşıtı afiş dağıtması nedeniyle semt sakinlerinin sert tepkisiyle karşılaşmış ve polise sığınmıştı. Wagensveld, bulunduğu yerden uzaklaştırılmıştı. Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma, geçen salı PEGIDA'nın cami önünde yapmak istediği birden fazla gösteri başvurusunu güvenlik gerekçesiyle reddetmiş, farklı bir günde şehir merkezindeki Stadhuis Meydanı'nda eylem yapmasına izin vermişti.

PEGIDA hareketinin aynı cami önünde ramazan ayında yapmak istediği gösteri nedeniyle arbede çıkmıştı. Ramazanın ilk günü de yine aynı cami önünde gösteri yapmak isteyen PEGIDA hareketi, polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle gösteri yapmaktan vazgeçmişti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:28 
Hollanda, Güncel
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