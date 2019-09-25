Hollanda'da ırkçılığı

Hollanda'da polis merkezlerinde ırkçılığı, gücün kötüye kullanılması ve zorbalığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla "ortaya çıkaran" Fas kökenli Emniyet Müdürü Fatima Aboulouafa açığa alındı.

NRC gazetesindeki haberde, polis merkezlerinde ırkçılığı, gücün kötüye kullanılmasını ve zorbalığı, 6 Haziran'da sosyal medyadan kamuoyu gündemine taşıyan Emniyet Müdürü Aboulouafa'nın, salı günü açığa alındığı belirtildi.

Habere göre, 23 yıldır polis olan ve son bir yıldır da Lahey Polis Teşkilatına bağlı Leiden Polis Merkezinde 130 polisin müdürlüğünü yapan Aboulouafa, diğer yöneticilere göre "çok fazla çatışmacı duruşu olması" ve "varlığının merkezde huzursuzluk oluşturması" nedeniyle açığa alındı.

Hollanda Ulusal Polis Emniyet Genel Müdürü Erik Akerboom'un, geçen yaz Aboulouafa ile konuyla ilgili yaptığı görüşme sonrası bir blogda, "polislerin yanlış hareketlerinin şikayet edilmesine rağmen yöneticilerin buna müdahale etmemesinin kabul edilemez ve acı verici olduğu" açıklamasında bulunduğu belirtildi.

Polisin ve Aboulouafa'nın konuyla ilgili açıklama yapmak istemediği bilgisi de paylaşıldı.

Hollanda polisinden göçmenlere ayrımcılık ve aşırı şiddet

Kamu yayın kuruluşu olan NOS'ta iki hafta önce yayımlanan haberde, Lahey'deki polis merkezlerinin bir kısmında, göçmenlere yönelik ayrımcılık yapıldığı ve aşırı şiddet uygulandığı belirtilmişti.

Bunun özellikle göçmen kökenlilerin yoğunlukla yaşadığı bölge olarak bilinen Schilderswijk semtindeki Hoefkade Polis Merkezinde yaşandığı anlatılmıştı.

Bazı polislerce tutuklulara uygulanan aşırı şiddetin örtbas edilmeye çalışıldığı belirtilerek, polislerin meslektaşlarınca yapılan uyarılara rağmen, yöneticilerin duruma müdahale etmediği ifade edilmişti.

Polis teşkilatınca yapılan açıklamada, bazı polisler tarafından yapılan kötü muameleye ilişkin uyarıların doğru olduğu fakat eyleme geçilmediğinin doğru olmadığı ve konuyla ilgili başlatılan iç soruşturmanın devam ettiği kaydedilmişti.