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Hollanda'da ırkçılık vakasına araştırma
6 saat önce
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonunun (KNVB) yapılan yazılı açıklamada, futbolda ırkçılığın yeri olmadığı ve bunun sporda hedef olan "insanları birbirine bağlama isteği" ile çeliştiği belirtildi.
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonunun (KNVB) yapılan yazılı açıklamada, futbolda ırkçılığın yeri olmadığı ve bunun sporda hedef olan "insanları birbirine bağlama isteği" ile çeliştiği belirtildi.
Açıklamada, Moreira'ya yapılan ırkçı tezahüratlarla ilgili araştırma başlatılacağı ifade edildi.
Eerste Divisie'de dün oynanan Den Bosch-Excelsior maçında, misafir takımın oyuncusu Moreira, ırkçı tezahüratlara maruz kalmış, maçın hakemi ise yaşanan olaydan dolayı maçı 10 dakikalığına durdurmuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:30
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