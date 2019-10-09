Hollanda'da yapılan bir araştırmada, işverenlerin, iş başvurularında yabancı kökenlilere ayrımcılık yapmaya devam ettiği ve çözümünün ise işverene ceza uygulamak olduğu sonucuna varıldı.

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığının (SZW) talebi doğrultusunda, Panteia Araştırma Kurumunca yapılan araştırmada, ülkede iş bulmak için hazırlanan internet sitelerine uydurulmuş göçmen kökenli isimlerle toplam 707 özgeçmiş konulduğu belirtildi.

Araştırmada, yabancı kökenlilerin işverenlerce iş görüşmesine çağrılma şansının, Hollandalılara göre yüzde 6 daha az olduğu ifade edildi.

Bakanlık işverenleri uyaracak

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, araştırmadan çıkan sonuca göre, iş başvurularında ayrımcılığın hala devam ettiği, bunun için sürekli adımlar atılması ve önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

İş başvurularındaki ayrımcılıkla ilgili yasa tasarısı hazırlandığı ifade edilen açıklamada, tasarıda işverenlerin ayrımcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını yazılı olarak Bakanlığa bildirmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şartlar ve koşullara uymayan işverenlerin, Bakanlıktan uyarı alacağı ve değişiklik yapılmadığı takdirde cezalandırılacağı kaydedildi.

Geçen yılki araştırmada da ayrımcılık yapıldığı ortaya çıkmıştı

Ülkede, Amsterdam (UvA) ve Utrecht (UU) üniversitelerince yapılan ve bu yıl nisanda yayımlanan araştırmada, ülkede farklı branşlardaki firmalara, uydurulmuş göçmen kökenli isimlerle yapılan toplam 4 bin iş başvurusu sonucunda, yabancı kökenlilerin işverenlerce iş görüşmesine çağrılma şansının, Hollandalılara göre yüzde 30 daha az olduğu ifade edilmişti.

Geçen yıl internetten özgeçmiş şablonları ve iş başvuru örnekleri sunan "CVSter" adlı kurumun yaptığı araştırmada da farklı branşlardaki 120 firmaya, uydurulmuş isimlerle 480 başvuru e-postası gönderilmesi sonucunda işverenlerin, başvurularda yabancı kökenlilere ayrımcılık yaptığı ortaya konulmuştu.