Hollanda'da iş ve yatırım fırsatları KOTO'da anlatıldı

Kocaeli Ticaret Odası, dünya pazarlarını Kocaeli iş dünyası ile bir araya getirdiği organizasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ülkelerin ticaret ve yatırımla doğrudan yetkili isimlerinin katıldığı seminerlerde, iş yapma fırsat ve yöntemleri anlatılıyor. KOTO'nun ülke bilgilendirme toplantıları bu kez, Avrupa'nın en yoğun Türk nüfusuna sahip ülkesi Hollanda ile devam etti. Hollanda ile ortak değerler ve çıkarlar üzerine temellendirilmiş ve 400 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığı daha fazla ticaretle pekiştirmek isteyen KOTO'nun seminerine ilgi yoğun oldu.

KATILIM YOĞUN OLDU

KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer'in ev sahipliği yaptığı programda Hollanda& Türkiye Ticaret Odası Mali Müşaviri Maurice De Clerq, Türkiye Sorumlusu Leyla De Mos, Ticaret Hukuku Avukatı Gönül Kaya, yoğun ilgi gösteren katılımcılara; Hollanda'nın ekonomik durumu, dış ticareti, pazar yapısı, yatırım ve iş fırsatları, iş kültüründe dikkat edilmesi gereken konularla ilgili kapsamlı bilgiler verdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, "İki ülke arasında 2017 yılında yaşanan olumsuz siyasi gelişmelere rağmen ticari ve ekonomik ilişkiler gelişmeye devam etmiştir. Hollanda ikili ticaret hacmi bakımından ülkemizin yedinci büyük ticaret ortağıdır. 2018 yılında Hollanda'yla ihracatımız (4 milyar 778 milyon Dolar) önceki yıla kıyasla %23,64 artmış; ithalatımız (3 milyar 305 milyon Dolar) %11,82 oranında düşüş göstermiştir.

TÜRKİYE'DE 2 BİN 873 HOLLANDA FİRMASI FAALİYET GÖSTERİYOR

2002-2018 döneminde Hollanda, 24 milyar 558 milyon Dolar'la ülkemize yapılan doğrudan yabancı yatırımda Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer almıştır. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle, ülkemizde, aralarında Unilever, ING Bank, Credit Europa Bank, AGT Netherlands, Achma gibi firma ve bankaların da olduğu 2 bin 873 Hollanda firması faaliyet göstermektedir. Bu şirketler arasında kayıtlı, sermayesi 500.000 Dolar'ın üzerinde olan 18 şirket bulunmaktadır. Kocaeli'de de Hollanda sermayeli 13 şirket bulunmaktadır.

TÜRKİYE'DEN HOLLANDA'YA 12 MİLYAR 581 MİLYON DOLAR YATIRIM

Türkiye'de Hollanda sermayeli şirketler, bankacılık, kimya sanayi, ilaç sektörü, tıp endüstrisi, telekomünikasyon, lojistik, tekstil, gıda ve tarımsal sanayi ve turizm sektörleri gibi hemen her sektörde faaliyet göstermektedirler. Merkez Bankası verilerine göre, 2002-2018 döneminde Türkiye'den Hollanda'ya yapılan uluslararası doğrudan yatırımların toplamı 12 milyar 581 milyon Dolar olup, ülkemizden yurtdışına yapılan doğrudan yabancı yatırım bakımından Hollanda ilk sırada yer almaktadır.

HOLLANDA&TÜRKİYE TİCARET ODASI YETKİLİLERİ KATILDI

Bildiğiniz üzere Hollanda, Türk vatandaşlarımızın yoğun olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Yaklaşık 4 milyon göçmenin yaşadığı Hollanda'da Türk toplumunun nüfusu 500.000 civarındadır. Hollanda'da Türk kökenli iş insanları tarafından kurulan şirketlerin sayısının 23 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Söz konusu girişimciler, toplam 6 milyar Avro dolayındaki yatırımları ile yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlamakta, yaklaşık 8 milyar Avro düzeyinde ciro oluşturmaktadır. 2018 yılında ülkemize gelen Hollandalı turist sayısı 2017 yılına kıyasla %26,86 artarak 1.013.642 kişi olarak gerçekleşmiştir. 5-6 Nisan 2016 tarihlerinde Hollanda'da yapılan Türkiye-Hollanda JETCO I. Dönem toplantısı vesilesiyle, ikili ticaret hacminin 10 milyar Dolar'a çıkartılması hedefi belirlenmiştir. Bugün aramızda Hollanda- Türkiye Ticaret Odası'nın yetkilileri bulunmaktadır. Kendileri hem Türkiye'de hem de Hollanda da aktif çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ticaret ve yatırım konuları ile ilgili sorularınızın en doğru muhatapları olduğunu düşünüyorum. Verimli bir toplantı diliyorum" dedi.

CLERQ: İŞ İNSANLARIMIZA ARACILIK EDİYORUZ

Hollanda&Türkiye Ticaret Odası Mali Müşaviri Maurice De Clerq, Oda'nın çalışma ve faaliyetlerinden bahsederek başladığı konuşmasında, "Hollanda&Türkiye Ticaret Odası kısa bir süre önce iki ülke arasında köprü olmak üzere kuruldu. Her ülkede karşılıklı olarak iş ve yatırım yapmak isteyen iş insanlarımıza aracılık ediyoruz. Kendimizi şimdiden bir köprü olarak görüyoruz. Hollanda olarak ülkemizin ticarete dayalı bir ekonomisi var. Çok küçük olmamıza rağmen ticari anlamda güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Yeni ticaret ve iş insanlarımızın da yanlarında olmak istiyoruz. Hollanda'da çeşitli vergilendirme sistemleri var. Farklı seçenekler mümkün. Şirket vergisi yüzde 10'du. Ama yakın zamanda düşmesini bekliyoruz.

'VERGİYE TABİ TUTULMADAN HOLLANDA'DA İŞLER YAPABİLİRSİNİZ'

Hollanda'da yaptığınız her işte vergiye tabi tutulmuyorsunuz. Hollanda'da ürün gösterimi ve tanıtımı yapmak ancak satışı Türkiye üzerinden gerçekleştirmek, vergiye tabi değil. Sizin için çalışan bir şirket bulmanız ya da kurmanız durumunda vergi sistemine dahil oluyorsunuz. Vergiye tabi tutulmadan Hollanda'da işler yapabilirsiniz. Belki işlerinizi büyütmek ve sabit bir şirkete dökmek isterseniz de şirket kurma işlemleri ve maliyetleri çok uygun.

BİRÇOK FIRSAT SUNUYOR

Hollanda ve Türkiye arasındaki son yıllarda sürekli artış gösteren, ticari hacim ve yapılan ortak yatırımlar bir çok Türk firmasının da Avrupa pazarına girişinde, Hollanda'yı seçmesine neden olmaktadır. Gelişmiş altyapısı ve olgun ekonomisiyle Hollanda, bir çok alanda Türk firmalarına fırsatlar sunmakta ve global pazara ilk adımı atma fırsatı tanımaktadır" ifadelerine yer verdi. Konuşmaların akabinde katılımcıların soruları yanıtlandı.