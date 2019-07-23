Son Dakika Haberleri: Hollanda'da IŞİD militanına 7,5 yıl hapis cezası
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Hollanda'da IŞİD militanına 7,5 yıl hapis cezası

1 saat önce

Hollanda'da bir mahkeme, IŞİD üyesi olarak Irak ve Suriye'de savaş suçu işlediği ve hayatını kaybeden kurbanların çarmıha gerilen bedenleriyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle bir sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hollanda'da IŞİD militanına 7,5 yıl hapis cezası, System.String[]
Hollanda'da bir mahkeme, IŞİD üyesi olarak Irak ve Suriye'de savaş suçu işlediği ve hayatını kaybeden kurbanların çarmıha gerilen bedenleriyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle bir sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hollanda doğumlu, 24 yaşındaki Qusama Eşref Ahlafa isimli şahıs, terör örgütüne üye olmaktan da suçlu bulunmuştu.
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Hollanda, Suriye, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:07 
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