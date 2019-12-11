Hollanda'da İslami ilkokullardaki öğrenci sayısı 10 yılda yüzde 61 arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollanda'da İslami ilkokullardaki öğrenci sayısı 10 yılda yüzde 61 arttı - Son Dakika

Hollanda'da İslami ilkokullardaki öğrenci sayısı 10 yılda yüzde 61 arttı

6 saat önce

Hollanda'da İslami ilkokullardaki öğrencisi sayısı 10 yılda yüzde 61 artış gösterdi.

Hollanda'da İslami ilkokullardaki öğrenci sayısı 10 yılda yüzde 61 arttı, System.String[]

Hollanda'da İslami ilkokullardaki öğrencisi sayısı 10 yılda yüzde 61 artış gösterdi.

De Volkskrant gazetesi, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına (OCW) bağlı Eğitim Hizmet Departmanı'ndan (DUO) 2008-2018 yılları arasında okullarda öğrenci sayısı ile ilgili bilgi talebinde bulundu.

Gazetenin edindiği bilgilere göre, ülkede söz konusu yıllar arasında İslami ilkokullara kaydolanların sayısı yüzde 61 artış gösterdi.

İslami okulların 2008'de 9 bin 324 olan öğrenci sayısı, 2018'de 15 bin 78'e çıktı.

Hollanda'da 5 yıldır en başarılı olanlar İslami okullar

Televizyon kanalı RTL tarafından her yıl yapılan araştırmanın sonuçlarına göre ise Hollanda'daki İslami okullar, ilkokul son sınıf öğrencilerini kapsayan ve bütün okullar tarafından yapılan seviye tespit sınavında 5 yıldır en başarılı okullar arasında yer alıyor.

İslami Okullar Federasyonu (İSBO) Başkanı Gökhan Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarını okutmak için kimliği, kaliteyi ve neticeyi tek bir çatı altında arayan ailelerin, bilinçli şekilde İslami okulları seçtiklerini söyledi.

Çoban, "İslami okullarda son 10 yılda profesyonel ve kaliteli yöneticiler, müdürler ve öğretmenler kaliteyi yükseltmek için çalıştılar. Şu anda İslami okulların Hollanda'da en kaliteli okullar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

İslami okullardaki büyümenin, çocuğu için en iyisini isteyen ailelerle bağlantılı olduğunu ifade eden Gökhan Çoban, öğrencilerin kendilerini İslami okullarda yabancı hissetmediklerini de kaydetti.

Hollanda'da İslami okulları

OCW'ye bağlı İslami okullar, diğer okullar ile aynı müfredatı işliyor.

Ülke genelindeki 54 İslami okulda yaklaşık 15 bin öğrenci eğitim görüyor.

İslami okullar, İslami kimliği ile kültürüne bağlı olan ve uygulamada bu değerlere önem veren eğitim kurumları olarak biliniyor.

Öğrencilere emin ve güvenli bir ortam hazırlayan İslami okullar, aynı zamanda pedagojik literatürde ev, sokak ve okul kültürü olarak bilinen 3'lü sac ayağını senkronize eden eğitim sistemini de benimsiyor.

Hollanda, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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