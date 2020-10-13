Hollanda'da iyileşme umudu olmayan çocuk hastalar için 'yaşamını sonlandırma izni' - Son Dakika
BBC

Hollanda'da iyileşme umudu olmayan çocuk hastalar için 'yaşamını sonlandırma izni'

13.10.2020 20:47
Hollanda'da iyileşme umudu olmayan çocuk hastalar için 'yaşamını sonlandırma izni', System.String[]

Hollanda hükümeti, ölümcül hastalığa sahip 1-12 yaş arasındaki çocuklar için, yaşamlarını sona erdirme izni verecek.

Hollanda hükümeti, ölümcül hastalığa sahip 1-12 yaş arasındaki çocuklar için, yaşamlarını sona erdirme izni verecek.

Hollanda Halk Sağlığı Bakanı Hugo de Jonge, Meclis'e gönderdiği mektupta, çaresiz hastalığa sahip çocuklar için "yaşamın aktif olarak sonlandırılmasının mümkün kılınacağını" bildirdi.

Hollanda'da şu anda, bir yaşına kadar olan bebeklerde ve 12 yaşından büyük çocuklar için "yaşamın aktif olarak sonlandırılması" uygulaması mevcut. Ancak 1-12 yaş arasındaki hasta çocuklar için net bir politika yoktu.

Çocuk doktorları, uzun bir süredir 1-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenleme istiyordu. Meclis çoğunluğun buna ilişkin düzenlemeyi kabul etmesinin ardından hükümet gerekli çalışmayı yapmak için izin istemişti.

Sağlık Bakanı de Jonge, meclise gönderdiği yazıda, "mesleki standartlarına dayanarak, 1 ila 12 yaş arasındaki çocuklarda yaşamı sonlandırmaya devam eden doktorlar için daha fazla yasal koruma sağlamak" istediklerini bildirdi.

'Çaresiz ve dayanılmaz acı'

Yaşamı sonlandırma, "çaresiz ve dayanılmaz bir şekilde acı çeken, palyatif bakımın tüm olanaklarının acılarını dindirmek için yeterli olmadığı, ölümcül hasta çocukları" kapsayacak.

De Jonge, yasa değişikliğine gidilmeyeceğini ancak doktorlar için "cezadan muaf olma zemininin daha da genişletileceğini" vurguladı.

Savcılık ve özel bir değerlendirme komitesiyle ortaklaşa yapılacak çalışma sonunda, doktorlar yaşamı sonlandırma kararı verebilecek.

Hollanda'daki çeşitli üniversiteler tarafından yapılan araştırmalarda, doktorların çocukların çektiği acıyı her zaman hafifletemedikleri ve "bazı doktorlar arasında bu durumlarda yaşamın sona ermesi konusunda net bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu" sonucuna varılmıştı.

Bakan de Jonge'a göre, şu anda yılda 5 ila 10 çocuk "herhangi bir iyileşme ihtimali olmaksızın gereksiz yere acı çekiyor.

Yıllar önce, Hollanda Pediatri Derneği (NVK), 12 yaşından küçük çocuklara da ötanazi hakkı tanınmasını istemişti. Ancak, küçük çocuklar "ehliyetsiz" olarak görüldüğü için bu izin çıkmadı.

Hollanda'da iyileşme umudu olmayan çocuk hastalar için 'yaşamını sonlandırma izni'

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Son Dakika Dünya Hollanda'da iyileşme umudu olmayan çocuk hastalar için 'yaşamını sonlandırma izni' - Son Dakika Dünya

BBC
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