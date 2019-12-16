Hollanda'da kadın sünneti nedeniyle gençler arasında genital sakatlanmalar artıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Hollanda'da kadın sünneti nedeniyle gençler arasında genital sakatlanmalar artıyor - Son Dakika Dünya

Hollanda'da kadın sünneti nedeniyle gençler arasında genital sakatlanmalar artıyor

6 saat önce

Ülkede kadın sünneti nedeniyle ciddi sağlık sorunu yaşayan genç kadınların sayısında önemli oranda artış olduğu belirlendi.

Hollanda'da kadın sünneti nedeniyle gençler arasında genital sakatlanmalar artıyor, System.String[]

Hollanda'da kadın sünneti nedeniyle ciddi sağlık sorunu yaşayan genç kadınların sayısında önemli oranda artış olduğu belirlendi. Temsilciler Meclisi, kadın sünnetinin, "ağır bir istismar" olduğunu belirterek, kesinlikle sona erdirilmesini istiyor.

Kadın sünneti, Hollanda'da özellikle Somali kökenli aileler arasında çok yaygın. Rotterdam Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Pharos Bilgi Merkezi'nin araştırmasına göre, sünnetli kadın sayısı sanıldığından daha fazla.

Hollanda'da 2012 yılında 29 bin sünnetli kadın bulunurken, 2018 yılı başlarında bu sayının 41 bin civarında olduğu belirlendi. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde yaklaşık 5 bin genç kadının sünnet edilme tehlikesi var.

Kadın sünneti nedeniyle yetişkin kadınlar ve kız çocukları arasında genital sakatlanmalar da giderek artıyor.

Afrika kökenli ailelerin çoğu, kızlarını sünnet ettirmek için, geldikleri ülkelere gidiyor.

Kadın sünnetine karşı mücadele eden ve kendisi de bir sünnet mağduru olan Somalilandlı eski bakan ve doğum hastanesi yöneticisi Edna Adan İsmail, "sünnet tatillerine" son verilmesini istiyor. İsmail, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, her yıl, "sünnet tatili" için aileleriyle birlikte Afrika'ya giden çok sayıda genç kadının kanama sonucu öldüğünü söyledi.

'AIDS hastalığının yayılmasına da neden oluyor'

Sünnetin genellikle keskin taşlar ya da steril olmayan diğer malzemelerle yapıldığını anlatan Edna Adan İsmail, aynı malzemelerle AIDS hastalığına yol açan HIV virüsüne sahip kadınların da sünnet edildiğini hastalığın yayılmasına neden olunduğunu vurguladı.

Somalilandli kadın doktora göre, bir başka olumsuzluk da, sünnet nedeniyle kadınların doğum kanalının zarar görmesi. Bu durum, doğum sırasında hem bebeğin hem de annenin sağlığını tehlikeye atıyor.

Hollanda Temsilciler Meclisi, giderek artan kadın sünneti sorunu konusunda hükümete, daha fazla önlem alma çağrısı yaptı.

Meclis, özellikle Somali kökenli ailelerin, kadın sünnetinin zararları ve yaptırımları konusunda bilgilendirilmesini istiyor.

Kadın sünneti, yurtdışında yapılmış olsa dahi Hollanda'da cezaya tabi tutuluyor. Ancak meclise göre, çoğu aile bu durumdan habersiz.

Meclis, polisin, bu ciddi kadın istismarına karşı daha etkin mücadele etmesini isitiyor. Ancak aile baskısı nedeniyle, resmi makamlara çok az sayıda başvuru yapılıyor. Bu nedenle, sorunun nasıl önlenebileceğine ve sorumluların nasıl cezalandırılabileceğine ilişkin bir meclis araştırması isteniyor.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), kadın sünneti konusunda çifte uyruğa sahip faillerin Hollanda vatandaşlığından çıkarılarak sınır dışı edilmesini istiyor. Ancak milletvekillerinin çoğu, bu öneriye sıcak bakmıyor.

Hollanda, Somali, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:30 
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