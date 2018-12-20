Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Kahraman İlan Edilen Türk Görevli

Hollanda'da Kahraman İlan Edilen Türk Görevli

3 saat önce

Hollanda'da başkasının hayatını kurtarmaya çalışırken vefat eden Türk kökenli trafik denetleme görevlisi 51 yaşındaki Salih Uğur Papadoğan'ın cenazesi memleketi Kocaeli'ne getirildi.

Hollanda'da Kahraman İlan Edilen Türk Görevli, System.String[]
Hollanda'da başkasının hayatını kurtarmaya çalışırken vefat eden Türk kökenli trafik denetleme görevlisi 51 yaşındaki Salih Uğur Papadoğan'ın cenazesi memleketi Kocaeli'ne getirildi.

Hollanda'da kahraman ilan edilen Papadoğan'ın cenazesi, Sabiha Gökçen Havalimanından cenaze nakil aracıyla alındı.

Papadoğan'ın cenazesi, daha sonra Gölcük ilçesinde 17 Ağustos Mezarlığındaki morga getirildi.

Eşi Sevgi, çocukları Ufuk, Şahin, Sevnur ve Ayça Papadoğan, Saraylı Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul etti.

Salih Uğur Papadoğan'ın cenazesi, bugün kılınacak namazın ardından Saraylı Mahallesi Mezarlığına defnedilecek.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde pazartesi günü arabasıyla kanala düşen 75 yaşındaki bir kadını kurtarmak için hiç düşünmeden kanala atlayan 51 yaşındaki Salih Uğur Papadoğan, kalbinin durması sonucu vefat etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:21 Kaynak: AA

Kocaeli, Salih Uğur, Hollanda, Güncel
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