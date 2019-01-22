Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Kar Nedeniyle Trafikte Aksama Yaşandı

Hollanda'da Kar Nedeniyle Trafikte Aksama Yaşandı

44 dakika önce

Hollanda'da kar nedeniyle trafikte aksama meydana geldi.

Hollanda'da Kar Nedeniyle Trafikte Aksama Yaşandı, System.String[]
Hollanda'da kar nedeniyle trafikte aksama meydana geldi.

Karayolları Danışma ve Ulaşım Yardım Kurumu (ANWB) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda'da yağan 3 ile 5 santimetre kalınlığındaki kar nedeniyle akşam ülke genelindeki 300 noktada toplam 2 bin 300 kilometrelik araç konvoyu oluştu, kara, hava ve demiryolu ulaşımında da aksama yaşandı.

Hollanda'nın en büyük havaalanı Schiphol'deki bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi. Rotterdam- Lahey Havalimanı'nda ise uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Tren seferlerinin bir kısmı iptal edildi, bazılarında ertelemeler olabileceği yönünde uyarı yapıldı.

Buzlanmaya karşı yaklaşık 6,5 milyon kilo tuz kullanıldı.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), yollarda buzlanma nedeniyle ülkenin tamamında turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu. Turuncu alarmın çarşamba günü öğle saatlerine kadar geçerli olacağı belirtildi.

Ülkede daha önce en uzun trafik sıkışıklığı 2017'nin aralık ayında yaklaşık bin 500 kilometreye ulaşmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Kar, Hollanda, Güncel
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