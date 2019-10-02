Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi - LAHEY
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Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi - LAHEY

49 dakika önce

Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın adı, sembolik olarak bir günlüğüne "Kaşıkçı Kanalı" oldu.

Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın adı, sembolik olarak bir günlüğüne "Kaşıkçı Kanalı" oldu.

Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi tarafından, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğinin bulunduğu "Kral Kanalı" sokağına, geçen yıl İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda katledilen Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın adı verildi.

Büyükelçiliğin girişindeki kaldırıma yerleştirilen seyyar sokak tabelasında "Kaşıkçı Kanalı"nın yanı sıra "Suudi Arabistan tarafından öldürülen gazeteci" yazısı da yerleştirildi.

Örgüt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin üzerinden tam bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Suudi Arabistan bunu aslında unutmak istiyor. Biz unutmayacağız. Bu sebeple bugün Lahey'deki büyükelçiliğin bulunduğu sokağın adına onun adını verdik." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi - LAHEY

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Hollanda, Lahey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:13 Kaynak: AA
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