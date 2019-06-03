Son Dakika Haberleri: Hollanda'da kaybolan mülteci çocuklar insan tüccarlarının elinde mi!
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Hollanda'da kaybolan mülteci çocuklar insan tüccarlarının elinde mi!

50 dakika önce

GAZETEDE yer alan haberde, gazetenin kaybolan sığınmacı çocuklarla ilgili yaptığı araştırmada Merkezi Mültecileri Barındırma Organı (COA) ve vasilik görevi yapan Nidos Vakfından bilgiler toplandığı belirtildi.

Hollanda'da kaybolan mülteci çocuklar insan tüccarlarının elinde mi!, System.String[]
GAZETEDE yer alan haberde, gazetenin kaybolan sığınmacı çocuklarla ilgili yaptığı araştırmada Merkezi Mültecileri Barındırma Organı (COA) ve vasilik görevi yapan Nidos Vakfından bilgiler toplandığı belirtildi. Bu bilgiler doğrultusunda ülkedeki yaklaşık bin 600 mülteci çocuğun kaybolduğunun ve akıbetlerinin bilinmediğinin ortaya çıktığı ifade edilen haberde, mülteci çocukların insan tüccarlarının eline düştüklerine dair sinyaller alındığı kaydedildi.

BÜYÜK KISMI FAS, AFGANİSTAN VE CEZAİR KÖKENLİ Haberde, çocukların bir kısmının da farklı Avrupa ülkelerindeki akraba ve arkadaşlarının yanına gittiğinin düşünüldüğü bildirildi. Nidos Vakfının verileri daha önceki araştırmalara dahil edilmediği için sayının bilinenden daha fazla olduğuna işaret edilen haberde, kaybolan mülteci çocukların büyük kısmının Fas, Afganistan ve Cezayir kökenli oldukları aktarıldı. Haberde, bu ülkelerden gelen mülteci çocukların ülkede oturma izni alma şanslarının az olduğu ancak oturma izni şansı yüksek bazı Suriyeli ve Eritreli çocukların da kaybolduğu belirtildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:33 
Afganistan, Fas, Güncel
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