Hollanda'da "Kendi Gök Kubbemiz" oyunu sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollanda'da 'Kendi Gök Kubbemiz' oyunu sahnelendi - Son Dakika

Hollanda'da "Kendi Gök Kubbemiz" oyunu sahnelendi

30 dakika önce

Hollanda'da usta şair Yahya Kemal Beyatlı'nın "Kendi Gök Kubbemiz" şiirinden yola çıkılarak Sönmez Atasoy tarafından kaleme alınan aynı adlı oyun sahnelendi.

Hollanda'da

Hollanda'da usta şair Yahya Kemal Beyatlı'nın "Kendi Gök Kubbemiz" şiirinden yola çıkılarak Sönmez Atasoy tarafından kaleme alınan aynı adlı oyun sahnelendi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından Rotterdam kentindeki Theater Zuidplein tiyatro salonunda sahnelenen oyuna Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz ve Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Etkinlikte konuşan Yılmaz, Hollanda'da tarihi bir gün yaşandığını belirterek, "Daha önce Londra ve Paris gibi büyük Avrupa başkentlerinde görmeye alıştığımız Devlet Tiyatrolarını ilk kez Hollanda'da görme fırsatı yakaladık. İnşallah devamını getirmeyi ümit ediyoruz." dedi.

Oyunun sahnelenmesine vesile olanlara ve seyircilere teşekkür eden Yılmaz, "Bugün büyük şair Yahya Kemal'in son gününe odaklanarak, onun sanatına, şiirine, hayatına ve o döneme bir yolculuk yaptık. Tiyatro ve sanat dolu günler diliyorum." diye konuştu.

Yönetmen Okday Korunan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyatlı'nın tüm hayatını ele aldıklarını belirterek, oyunda Yahya Kemal'in ömrünün bir gecenin içinde aklından bir film şeridi gibi geçişinin anlatıldığını söyledi.

"Kendi Gök Kubbemiz" oyununun Avrupa'da ilk defa sahnelendiğini belirten Korunan, "Ayrıca İstanbul Devlet Tiyatrosu olarak da ilk defa Hollanda'dayız. Bu çok kıymetlidir ve tarihi bir andır." ifadelerini kullandı.

Korunan, Rotterdam'da kendisini Türkiye'de gibi hissettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da perdelerini açan ve yurt genelinde kenti kültürümüzü bir şekilde tanıtmak için edebiyattan, şiirden aşktan bahseden bu oyunu paylaşırken, böyle bir davet karşısında koşarak Hollanda'ya geldik. Burada Türkler kendi kimlikleri ile örnekler. Bize bunu hissettirdiler. Onlar gerçekten gönülleri fethetmişler, bir uygarlığın bir medeniyetin gücünü kabul ettirmişler. Burada bizi temsil ediyorlar ve oyun olarak da seçip bizi buraya çağırmaları bunun en büyük delili."

Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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