Son Dakika Haberleri: Hollanda'da "Kırmızı Yelekliler" Hükümeti Protesto Etti

Hollanda'da "Kırmızı Yelekliler" Hükümeti Protesto Etti

1 saat önce

Hollanda'da "kırmızı yelekliler", Utrecht kentinde hükümeti protesto etti.

Hollanda'da
Hollanda'da "kırmızı yelekliler", Utrecht kentinde hükümeti protesto etti.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine yaklaşık 100 kırmızı yelekli Utrecht kentinin Neude Meydanı'nda toplandı.

"Kapitalist sisteme karşı olan" kırmızı yeleklilerin gösterisinde, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve hükümetin politikaları protesto edildi.

Genellikle ülkedeki solcu grupların yer aldığı gösteride konuşma yapan kırmızı yelekliler, aşırı sağ, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı oldukları için "sarı yelekliler"e alternatif olarak örgütlendiklerini belirtti.

Az sayıda sarı yeleklinin de destek verdiği gösteride, konuşmaların yanı sıra şarkılar söylendi.

Daha sonra polis eşliğinde şehrin merkezinde yürüyüş yapan eylemciler, "Antikapitalizm" yazılı pankart taşıyıp, "Çözüm devrim", "Defol Rutte, krizi biz ödemeyeceğiz", "Eşit maaşa karşılık eşit iş", "Kapitalizm eşittir hasta", "Zenginleri vergilendir", "Sermaye bizi sömürüyor" yazılı dövizler taşıyarak, "Bizim mücadelemiz uluslararası dayanışma", "İşgal et ve engelle, bu politikaya artık tahammülüm yok", "Zaman dayanışma zamanı" ve "Biz sorumluyuz, başka bir dünya düzeni mümkün" şeklinde sloganlar attı.

Kırmızı yelekliler, ülkede 7 haftadır genellikle aşırı sağcıların yer aldığı gösterilerde toplanan "sarı yelekliler"e alternatif olarak örgütlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:20 Kaynak: AA

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