Hollanda'da kokain mafyasına ait 18 kişilik infaz listesi ele geçirildi - Son Dakika
BBC

Hollanda'da kokain mafyasına ait 18 kişilik infaz listesi ele geçirildi

27.11.2020 15:17
Hollanda'da kokain mafyasına ait 18 kişilik infaz listesi ele geçirildi, System.String[]

Hollanda polisinin yürüttüğü kokain kaçakçılığı soruşturmasında, organize suç örgütleri arasında yeni bir çatışmanın başladığı ortaya çıktı.

Hollanda polisinin yürüttüğü kokain kaçakçılığı soruşturmasında, organize suç örgütleri arasında yeni bir çatışmanın başladığı ortaya çıktı.

Polis, kokain mafyasına yönelik 18 kişilik bir infaz listesi ele geçirdi.

Listedeki isimlerden birinin Mayıs ayında öldürüldüğü ortaya çıktı.

100 milyon euro kayıp

Hollanda'da yayımlanan NRC gazetesinin ulaştığı polis raporlarına göre, İran ve Hollandalı kokain kaçakçıları arasında 100 milyon euroluk bir kayıp nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

Ülkenin en büyük kokain kaçakçılarından biri olan "Piet Costa" lakaplı Roger P.'nin uyuşturucudan kazandığı para, Dubai'de yaşayan Ali adlı İran vatandaşı tarafından yönetiliyordu.

Hollandalı uyuşturucu kaçakçısı, geçen yıl paralarını emanet ettiği İranlının 100 milyon euro çaldığını farketti. Roger P, bu yılın başlarında Ali'yi kaçırarak, işkence etti.

Polisin geçen yaz ele geçirdiği yer altına gömülü işkence konteynerlerinin, kokain kaçakçısı Roger P. ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Polise göre, bu konteynerlerde, kaçırılan İran vatandaşı Ali de sorgulandı. İşkence sonucu, Roger P., çalınan parasının bir kısmını geri aldı.

İran vatandaşının, serbest bırakıldıktan sonra 18 kişilik bir ölüm listesi hazırladığı belirlendi. Listedeki isimlerden biri olan ve Roger P.'nin "sağ kolu" olarak bilinen İbrahim Azaim, geçen Mayıs'ta Rotterdam kentinde otomatik silahlarla taranarak öldürüldü.

Listede bir savcı da var

Listede, geçmişte İran'la ilgili soruşturma yürüten Hollandalı bir savcının adının da yer aldığı belirtiliyor.

Roger P., şifreli telefon şebekesi EncroChat soruşturması kapsamında Haziran ayında tutuklandı. Ancak Hollandalı uyuşturucu tüccarının rakiplerinin Dubai'de ve serbest olduklarını belirten polis, "yeraltı dünyası" adı verilen organize suç örgütleri arasında çatışmaların tırmanacağı görüşünde.

Belçika sınırına yakın olan Breda kentinde 2 hafta önce bir kişinin vurulması ve ertesi gün bir evin kapısına el bombası bırakılmasının da bu hesaplaşmayla ilgili olduğu belirtiliyor.

NRC gazetesine bilgi veren kaynaklar, el bombasıyla tehdit edilen kişinin, Roger P.'nin suç ortağı olduğunu doğruladı.

Hollanda'da kokain mafyasına ait 18 kişilik infaz listesi ele geçirildi

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Son Dakika Dünya Hollanda'da kokain mafyasına ait 18 kişilik infaz listesi ele geçirildi - Son Dakika Dünya

BBC

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