Son Dakika Haberleri: Hollanda'da köprüyü kapatan 130 çevreci aktivist gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Hollanda'da köprüyü kapatan 130 çevreci aktivist gözaltına alındı

Hollanda'da köprüyü kapatan 130 çevreci aktivist gözaltına alındı

1 saat önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, bir köprüyü işgal eden iklim protestocularının eyleminde 130 aktivist gözaltına alındı. "Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" adlı grup tarafından düzenlenen eylemde, protestocular Blauwbrug köprüsü altına geçerek gemilerin geçmesini engelledi

Hollanda'da köprüyü kapatan 130 çevreci aktivist gözaltına alındı, System.String[]

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, bir köprüyü işgal eden iklim protestocularının eyleminde 130 aktivist gözaltına alındı.


"Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" adlı grup tarafından düzenlenen eylemde, sabah 9'dan itibaren onlarca eylemci Blauwbrug köprüsü altına geçerek gemilerin geçmesini engelledi.

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Amsterdam, Hollanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:21 
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