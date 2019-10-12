Hollanda'da köprüyü kapatan 130 çevreci aktivist gözaltına alındı
1 saat önce
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, bir köprüyü işgal eden iklim protestocularının eyleminde 130 aktivist gözaltına alındı. "Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" adlı grup tarafından düzenlenen eylemde, protestocular Blauwbrug köprüsü altına geçerek gemilerin geçmesini engelledi
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, bir köprüyü işgal eden iklim protestocularının eyleminde 130 aktivist gözaltına alındı.
"Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" adlı grup tarafından düzenlenen eylemde, sabah 9'dan itibaren onlarca eylemci Blauwbrug köprüsü altına geçerek gemilerin geçmesini engelledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:21
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