Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü - Son Dakika

Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü

26.01.2021 10:29
Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü, System.String[]

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi. Protestolar sırasında polis arasında yaşanan çatışma sonrası 35 kişinin gözaltına alındı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi. Protestolar sırasında polis arasında yaşanan çatışma sonrası 35 kişinin gözaltına alındı.

Avrupa'nın bir çok ülkesinde koronavirüs salgının nedeniyle kısıtlamalar protesto edildi. Salgına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırıldığı Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve  Eindhoven şehirlerinde Kovid-19 kısıtlamaları halkı sokağa döktü. Eindhoven'da önlemlere yönelik devam eden protestolarda protestocuların mağaza ve dükkanları yağmaladığı, bir polis aracını da ateşe verdiği belirtildi.

Polisin de tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla olaylara müdahale ettiği ifade edildi. Protestoların diğer bazı bölgelere de sıçradığı ülkede başkent Amsterdam'da da polisin gösterilere müdahale ettiği belirtildi. Eindhoven şehrindeki benzer manzara başkent Amsterdam'da da yaşandı. Protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı. Protestolarda 35 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü - Son Dakika Magazin


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