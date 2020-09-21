Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları: Kafe, restoran ve barlar daha erken kapanacak - Son Dakika
BBC

Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları: Kafe, restoran ve barlar daha erken kapanacak

Hollanda'da koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi üzerine, hükümet, salgını kontrol altına almak için yeni önlemler aldı.

Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları: Kafe, restoran ve barlar daha erken kapanacak, System.String[]

Hollanda'da koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi üzerine, hükümet, salgını kontrol altına almak için yeni önlemler aldı. Pazar akşamı saat 18: 00'den itibaren yürürlüğe giren kurallar kapsamında, kafe, restoran ve barlar için sınırlamalar getirildi.

İlk ve orta öğretim okullarının Ağustos sonundan itibaren yeniden açıldığı Hollanda'da, özellikle 20-40 yaş aralığındaki kişiler arasında koronavirüs vakalarının ciddi biçimde arttığı belirlendi.

Resmi verilere göre, 9-15 Eylül tarihleri arasında 8 bin 265 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Günlük vaka artışının 2 bin civarına çıkması üzerine, hükümet önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasına karar verdi.

Bakanlar kurulu, Hollanda'da salgının hızla yayıldığı 6 bölgede gece hayatına sınırlama getirdi.

Yeni sınırlamalar

Pazar günü saat 18: 00'den itibaren yürürlüğe giren yeni önlemlere göre, restoran, kafe ve barlar gece 00: 00'dan itibaren müzik yayınına son verecek ve yeni müşteri alamayacak. Bu işletmeler en geç saat 01: 00'de kapanacak.

Evlere servis yapan restoranlar, gece saat 02: 00'de kapanacak, bu işletmeler saat 01: 00'den itibaren alkollü içecek satamayacak.

Ev ziyaretleri en fazla 6 kişi ile sınırılı olacak. Çalışanlar, işlerini mümkün olduğunca evden sürdürmeye teşvik edilecek.

İç ya da dış mekan fark etmeksizin bütün kutlama, eğlence ya da toplantı gibi etkinlikler en fazla 50 kişi ile sınırlanacak.

Açık hava konseri ya da kalabalık partiler gibi 50 kişiyi aşan etkinlikler için resmi makamlara izin başvurusu yapılacak. İzinsiz etkinlikler, güvenlik birimleri tarafından dağıtılacak.

Protesto gösterileri, dini törenler ve cenaze etkinlikleri ile dans ve tiyatro etkinlikleri ise, 50 kişi sınırlamasından muaf tutulacak.

Hollanda'daki restoran, kafe ve bar işletmecileri, hükümetin aldığı yeni önlemlere tepkili. Otel, Restoran ve Kafe İşletmecileri Birliği'ne (Horeca) göre, alınan önlemler mantıksız.

Birlik yöneticisi Pim Evers,Holland medyasına yaptığı açıklamada, kafe restoran ve barların erken kapanmasının, sokaklarda kargaşaya yol açacağını öne sürdü.

"İnsanlar gece yarısı kitap okumak için eve gitmiyor" diyen Evers, kısıtlamaların, evlerde ve parklarda daha fazla yasa dışı eğlence düzenlenmesine yol açacağını savundu.

Hollanda, Hükümet, Ağustos, Pazar, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:47

Son Dakika Dünya Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları: Kafe, restoran ve barlar daha erken kapanacak - Son Dakika Dünya

BBC
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