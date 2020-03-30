Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 864'e yükseldi - Son Dakika

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 864'e çıktı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede salgında dün 771 olan ölü sayısı 93 artarak 864'e, 10 bin 866 olan vaka sayısı da 884 artışla 11 bin 750'ye çıktı.

Son 24 saatte 507, şimdiye kadar ise 3 bin 990 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da, 993 koronavirüs hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.