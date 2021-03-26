Hollanda'da koronavirüsle ilgili en büyük saha deneyi: Letonya maçına 5 bin seyirci alınacak - Son Dakika
BBC

Hollanda'da koronavirüsle ilgili en büyük saha deneyi: Letonya maçına 5 bin seyirci alınacak

26.03.2021 14:02
Hollanda'da koronavirüsle ilgili en büyük saha deneyi: Letonya maçına 5 bin seyirci alınacak, System.String[]

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde G Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye'ye 4-2 yenilen Hollanda'nın yarın Letonya ile oynayacağı karşılaşma, ülkede koronavirüs salgınının yayılması konusundaki en büyük saha deneyi olacak.

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde G Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye'ye 4-2 yenilen Hollanda'nın yarın Letonya ile oynayacağı karşılaşma, koronavirüs salgınının yayılması konusundaki en büyük saha deneyi olacak.

Amsterdam Johan Cruijff Arena Stadı'ndaki karşılaşmaya, 5 bin Hollandalı taraftarın girişine izin verilecek. Bu maçta elde edilecek deneyimler ışığında, önümüzdeki aylarda düzenlenecek etkinliklerin seyircili olup olmayacağı belirlenecek.

Hollanda'da hükümeti, "Filedlabs" projesi kapsamında bir süreden beri salgın döneminde gösterilerin seyircili olarak nasıl düzenlenebileceğini test ediyor.

Yarınki Hollanda-Letonya maçı, 5 bin izleyici ile en büyük deney olacak. Yerel saatle 18: 00'de başlayacak karşılaşmaya bilet alan taraftarlar, son 48 saat içinde alınmış bir negatif PCR testi sonucu göstermeden stada alınmayacak.

Maç öncesi stada girişlerin nasıl güvenli bir şekilde gerçekleştiriceği test edilecek. Stadyumda seyircilerin davranışları ve hava kalitesi ölçülecek. Farklı bölümlere ayrılan taraftarlar grupları için, ayrı ayrı kurallar geçerli olacak.

Bu gruplar arasında, maskeli ya da maskesiz maç izleme ya da tezahürat yapmanın bulaşmaya etkisi gibi araştırmalar yapılacak. Maç sırasında bazı grupların bira içmesine, diğer grubun da bir şeyler yemesine izin verilecek.

Tribünlerdeki koltuklara yerleştirilen özel cihazlar sayesinde, havadaki parçacıkların yayılma hızı test edilecek. Bazı bölümlerde ise, 1,5 metrelik sosyal mesafe uygulamasına gerek görülmden, yan yana maç izlemenin salgının yayılmasındaki etkisi araştırılacak.

Araştırma sonuçları, Hollanda Bilim Kurulu (OMT) ile hükümete iletilecek.

Fieldlabs deneyi kapsamında daha önce 500 seyircili bir tiyatro gösterisi yapılmış, 1500'er kişinin katıldığı açık ve kapalı alanda müzik festivali düzenlenmiş, Hollanda 2. Ligi'nde iki maça seyirci alınmıştı.





Şubat aynda oynanan Nec-De Graafschap maçında, özel izinle stadyuma giren bin 300 kişiden sadece 1 kişiye virüs bulaştığı, Almere City-SC Cambuur maçı ile ilgili ise, herhangi bir vaka bildirilmediği belirlendi.

Mart ayı başındaki Andre Hazes konseri sonrasında da, 1500 kişi arasından 4 kişiye koronavirüs bulaşmış olabileceği açıklandı. Bu kişilerin konserden bir süre sonra yaptırdıkları testler pozitif çıkmıştı.

Fieldlabs başa araştırmacısı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Andreas Vos, deneylerin ilerleme kaydettiğini söyledi.

Hollandalı uzman, etkinlik öncesi tüm seyircilerin test edilmesi ve etkinlik sırasında gerekli önlemlerin alınması durumunda kitlesel gösterilerin evdekinden daha fazla enfeksiyon riski taşımadığını söyledi.

Vos'a göre, bu tür olaylarda en fazla bulaşma riski etkinliğe giriş ve çıkış anlarında yaşanıyor.

Hollanda hükümeti, Nisan-Mayıs aylarında tiyatrolar, müzik ve spor etkinlikleri ile müzelerin yeniden izleyici be ziyaretçilere açılmasını planlıyor. O nedenle, yatınki maçta elde edilecek sonuçlar, kültür-sanat ve spor dünyası için büyük önem taşıyor.

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), bu tür deneylerin büyük bir fırsat olduğunu düşünüyor. Federasyon, bu tür deneyler ışığında, herkesin aşılanmasını beklemeden de taraftarları stadyumlara geri getirmeyi umuyor.

Hollanda'da koronavirüsle ilgili en büyük saha deneyi: Letonya maçına 5 bin seyirci alınacak
Hollanda'da koronavirüsle ilgili en büyük saha deneyi: Letonya maçına 5 bin seyirci alınacak

Dünya Kupası, Hollanda, Türkiye, Letonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da koronavirüsle ilgili en büyük saha deneyi: Letonya maçına 5 bin seyirci alınacak - Son Dakika Dünya

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