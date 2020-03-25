Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 356'ya yükseldi - Son Dakika

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 80 kişi artarak 356'ya çıktı.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede salgında dün 276 olan ölü sayısı 356'ya, 5 bin 560 olan vaka sayısı da 852 artışla 6 bin 412'ye çıktı.

RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek rakamın daha yüksek olduğu, şimdiye kadar 1836 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Son günlerde hastaneye kaldırılanların sayısındaki artışın şu anda dengeli hale geldiği kaydedilen açıklamada, bunun virüsün yayılma hızında azalmaya yönelik bir işaret olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, bunun ilk işaret olduğu ancak böyle olup olmadığının ilerleyen günlerde net bir şekilde ortaya çıkacağı aktarıldı.