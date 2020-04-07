Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini geçti - Son Dakika

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Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini geçti
6 saat önce
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı, son 24 saatte 777 artarak 19 bin 580'e ulaşırken, ölü sayısı 234 artışla 2 bin 101 oldu.
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı, son 24 saatte 777 artarak 19 bin 580'e ulaşırken, ölü sayısı 234 artışla 2 bin 101 oldu.
Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Kovid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.
Açıklamada, ülkede son 24 saatte 292 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 7 bin 427'ye ulaştığı belirtildi.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 777 artarak 19 bin 580'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 234 artışla 2 bin 101 olduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:06 Kaynak: AA
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