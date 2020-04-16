Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 315'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 315'e çıktı - Son Dakika

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 315'e çıktı

6 saat önce

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 61 artarak 29 bin 214'e ulaşırken, ölü sayısı 181 artışla 3 bin 315 oldu.

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 315'e çıktı, System.String[]

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 61 artarak 29 bin 214'e ulaşırken, ölü sayısı 181 artışla 3 bin 315 oldu.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede son 24 saatte 182 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 9 bin 309'a ulaştı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte bin 61 artarak 29 bin 214'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 181 artışla 3 bin 315'e yükseldi.

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:50 Kaynak: AA

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