Hollanda'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı - Son Dakika

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeniden dönüş yaptığını, halkın kurallarda gevşeklik göstermesinden dolayı yeni önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Rutte, düzenlenen basın toplantısında, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht gibi büyük kentlerin yanı sıra Kennemerland, Hollands Midden, Amstelland, Haaglanden ve Rijnmond gibi büyük bölgelerde alınacak ek önlemlerle ilgili yeni kararları açıkladı.

Gerçeklerin endişe verici olduğunu belirten Rutte, bir haftada vaka sayılarının ikiye katlandığını, bu şekilde devam ederse 3 hafta sonra günlük vaka sayısının 10 bine yükseleceğini ifade etti.

Rutte, vaka sayılarının en fazla gençler arasında olduğuna dikkat çekti.

Buna göre, 20 Temmuz saat 18.00'den itibaren kapalı ve açık alanda yapılan toplantılar ve etkinliklerde en fazla 50 kişi bulunabilecek. Bu kural, ibadethane, protestolar, cenaze törenleri, dans ve tiyatro dersleri için geçerli olmayacak.

Restoran ve kafeler gece yarısından itibaren yeni müşteri almayacak ve müzik çalmayacak, saat 01.00'de ise tamamen kapanacak.

Evlerde en fazla 6 kişinin bir arada bulunması kuralı devam edecek.

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge da basın mensuplarının "ikinci dalga geldi mi" sorusuna, "vaka sayılarına bakıldığı zaman evet" cevabını verdi.

De Jonge, söz konusu kent ve bölgelerin bölgesel ek önlemler alacağını ve haftaya farklı bölgelerde de önlemler alınabileceğini söyledi.

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1974 artarak 90 bin 47'ye çıktı.