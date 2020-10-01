Hollanda'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin resmi rakamlardan fazla olduğu açıklandı - Son Dakika

Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu (CBS), Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının, açıklanan resmi rakamların çok üzerinde olduğunu belirtti.

Hollanda'nın resmi istatistik kurumu CBS'den yapılan açıklamada, resmi rakamlara göre Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 400 civarında olduğu bildirilirken, gerçek sayının 10 binden fazla olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, doktorların bildirdiği ölüm belgelerindeki Kovid-19 notu esas alındığından mart ayından haziran ayı sonuna kadar Kovid-19'dan ölen 7 bin 797 kişi olması gerekirken, resmi sayının 6 bin 115 olarak açıklandığına dikkat çekildi.

Resmi sayıların sadece Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ölen kişileri içerdiği ve hiç test yaptırmadan ölenlerin bu sayılara dahil edilmediği kaydedilen açıklamada, söz konusu süreçte kayıtlara geçmeyen 2 bin 270 kişinin de Kovid-19 nedeniyle öldüğünün sanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, virüsten nedeniyle yaşamını yitirenlerin bazı sağlık yetkilileri tarafından geç bildirilmiş olabileceği de ifade edildi.

Hükümet, bazı Kovid-19 tedbirlerini geri getirmişti

Hollanda'da hükümet tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınındaki vaka artışları nedeniyle bazı tedbirlerin geri getirildiği bildirilmişti.

Hükümetin aldığı kararı açıklayan Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, açık alanlardaki programların 40 kişi, kapalı alanlardaki programların ise 30 kişiyle sınırlandırıldığını belirtmişti.

De Jonge, insanların evlerine 3 kişiden fazla misafir kabul etmemelerini isterken Amsterdam, Rotterdam ve Lahey gibi kalabalık şehirlerde yaşayanlara sürekli maske kullanmaları tavsiyesinde bulunmuştu.