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Hollanda'da Kovid-19'la mücadelede 3 aşamalı normalleşme süreci başlıyor - Son Dakika

Hollanda'da Kovid-19'la mücadelede 3 aşamalı normalleşme süreci başlıyor

15.02.2022 22:52
Hollanda'da Kovid-19'la mücadelede 3 aşamalı normalleşme süreci başlıyor

Hollanda'da, Kovid-19 salgınında verilen mücadelede 3 aşamalı normalleşme süreci başlıyor.

Hollanda'da, Kovid-19 salgınında verilen mücadelede 3 aşamalı normalleşme süreci başlıyor.

Ülkenin Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen kuralların büyük adımlarla kaldırılacağını söyledi.

Aşılar, destekleyici aşılar ve yerleşik bağışıklık sayesinde virüse karşı daha dirençli olduklarını belirten Kuipers, "Hollanda tekrar açılacak. Bunu bir kerede değil 3 aşamada büyük adımlarla yapacağız." dedi.

Buna göre, bugünden itibaren evlerde misafir kabul edebilme sayısı sınırsız olacak ve evden çalışma tavsiyesi, mesai saatinin yarısını ofiste çalışabilme tavsiyesiyle değişecek.

Yarından itibaren Dışişleri Bakanlığının seyahat tavsiyelerinde, Kovid-19 vaka sayıları ve bununla ilgili gelişmeler değerlendirilmeyecek. Bu kararla Avrupa Birliği (AB) dışında çok sayıda ülke, "turuncu" kod olan "sadece gerekli seyahatler" listesinden "sarı" kod olan "risksiz seyahatler" listesi arasına girecek.

İkinci aşama

18 Şubat'ta başlayacak ikinci aşamada, kültür sektörü, kafe ve restoranlar 01.00'e kadar açık kalabilecek, ziyaretçi sayısı sınırsız olacak, sabit oturma yerleri, maske takma ve 1,5 metre sosyal mesafe şartı sona erecek.

Maske takma ve sabit oturma yerleri şartı 500 kişiden fazla ziyaretçinin bulunduğu alanlarda devam edecek. Karantina süresi 7 günden 5 güne düşürülecek.

Üçüncü aşama

25 Şubat'ta girecek olan son aşamada da gece hayatı, eğlence sektörü, festivaller ve etkinlikler de dahil olmak üzere her yerde açılış ve kapanış saat sınırı uygulanmayacak.

500 kişiye kadar ziyaretçisi olup kapalı alanlarda hizmet veren mekanlarda, girişte gösterilen korona kartı tamamen sona erecek.

Bu sayının üzerinde kapalı alanda hizmet veren mekanlara girişte, "1G" olarak adlandırılan negatif korona test sonucu ibraz edilmesi gerekecek. Bu şart, borsa ve kongre gibi ziyaretçilerin dolaştığı yerlerde geçerli olmayacak.

Sosyal mesafe kuralı ise her yerde sona erecek.

Maske takma şartı sadece toplu taşıma araçlarıyla havalimanı ve uçak seyahatlerinde uygulanacak.

Yurt dışından Hollanda'ya giriş ve dönüşlerde karantina yükümlülüğü son bulacak.

Hükümet, 15 Mart'ta geriye kalan Kovid-19 kuralları olan "toplu taşımada maske takma" şartını, "1G"yi ve "kısmen evden çalışma" tavsiyesini değerlendirecek.

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Togo Cumhuriyeti, Karantina, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da Kovid-19'la mücadelede 3 aşamalı normalleşme süreci başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'da Kovid-19'la mücadelede 3 aşamalı normalleşme süreci başlıyor - Son Dakika
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