Hollanda'da Kovid-19 mücadelesi veren halka Kur'an-ı Kerim'den ayet ile destek - Son Dakika

Hollanda'da Kovid-19 mücadelesi veren halka Kur'an-ı Kerim'den ayet ile destek

Hollanda'nın Rotterdam ve Schiedam kentinde toplam 50 toplu taşıma aracı durağına asılan Hollandaca yazılı Kuran-ı Kerim'den bir ayet ve "Dayan Hollanda" ve "Beraber güçlüyüz" mesajı ile halkın verdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine destek gösterildi.

Hollanda'da Kovid-19 mücadelesi veren halka Kur'an-ı Kerim'den ayet ile destek, System.String[]

Hollanda'nın Rotterdam ve Schiedam kentinde toplam 50 toplu taşıma aracı durağına asılan Hollandaca yazılı Kuran-ı Kerim'den bir ayet ve "Dayan Hollanda" ve "Beraber güçlüyüz" mesajı ile halkın verdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine destek gösterildi.

Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF) altında faaliyet gösteren 4 cami ve İslam Color Vakfı yöneticileri tarafınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde ülke tarafından belirlenen tedbir kurallarına uyarak mücadele eden halka destek olmak için merkez istasyonu gibi insanların yoğun olduğu bölgelerdeki otobüs duraklarına "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." ayeti asıldı.

NIF Kurumsal İletişim Başkanı Kenan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte Kovid-19 mücadelesi veren halkla dayanışmanın amaçlandığını söyledi.

Ayet ve mesajın iki kentte 50 farklı durakta asılı olduğunu ve bunun bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar kalacağını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'in 5'inci suresinin 32'nci ayeti ve #HoudvolNL (Dayan Hollanda) ve #Samensterk (Beraber güçlüyüz) hashtagleri ile toplum olarak tedbir kurallarına uyarak Kovid-19 mücadelesi verdiğimizden dolayı gurur duyduğumuzu göstermek için yaptık. Herkesin sabırlı olup biraz daha dayanmasını temenni ediyoruz."

Aslan, otobüs duraklarına asılan afişlerin yanı sıra sosyal medyadan da kampanya başlattıklarını ifade ederek "İnsanların sosyal medya üzerinden ayetlerin asılı olduğu duraklardan birini bulup önünde öz çekim yaparak bu kampanyaya katılmasını bekliyoruz. Durağı bulup belirlenen hashtagler ile ilk öz çekim yapan kişi ödüllendirilecektir." dedi.

Yıldız, "Sağlık personelleri koronavirüsten dolayı insanların sağlığı için çok zahmet çekiyor ve zaman zaman uykusuz kalıyorlar. Biz de bunun için kendilerine nasıl teşekkür edebiliriz diye düşündük ve hastanenin karşısındaki otobüs durağına İngilizce ve Hollandaca durumla bağlantılı bir ayetin asılmasına karar verdik." dedi.

Sağlık personeline bir şekilde yardımcı olmak istediklerini belirten Yıldız, "Normalde onlar bizi motive ediyorlar, bu süreçte ise onların motivasyona ihtiyacı var. İnanç farkı gözetmeksizin onlara Kur'an-ı Kerim'in 5'inci suresinin 32'inci ayeti ile teşekkür ederek onları motive etmeye çalıştık. Ayrıca ülkede yaşayan Müslümanlar olarak bu toplumda bir yerimiz olduğunu da göstermiş olduk." ifadesini kullandı.

Yıldız, asılan panoya bilerek kim tarafından yapıldığını belirtmemek için logo ve isim kullanmadıklarına dikkat çekerek "Maksadımız kendimizin değil Allah'ın ayetinin öne çıkmasıdır. Biz bunu sadece Allah rızası için yaptık." diye konuştu.

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da Kovid-19 mücadelesi veren halka Kur'an-ı Kerim'den ayet ile destek - Son Dakika

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