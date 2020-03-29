Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 771'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 771'e yükseldi - Son Dakika

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 771'e yükseldi

6 saat önce

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 771'e çıktı.

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 771'e yükseldi, System.String[]

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 771'e çıktı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede salgında dün 639 olan ölü sayısı 132 artarak 771'e, 9 bin 762 olan vaka sayısı da 1104 artışla 10 bin 866'ya çıktı.

Son 24 saatte 529, şimdiye kadar ise 3 bin 483 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Günlük yaklaşık 100 kişinin yoğun bakıma alındığı kaydedildi.

4 yaş ve altı vaka sayısı 36

Vakaların 134'ünün çocuk olduğu ve bunların 35'inin hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Çocuklarda 4 yaş ve altında 36 vaka olduğu ve 22'sinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının 81 yaş üstü olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:22 Kaynak: AA

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