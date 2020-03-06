Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika
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Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

6 saat önce

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm, System.String[]

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentindeki Ikazia Hastanesinde karantina altındaki 86 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkede ilk defa Kovid-19'dan bir kişinin yaşamını yitirdiği, hastalığın kişiye nasıl ve nerede bulaştığının ise henüz belli olmadığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden kişiyle iletişimde bulunanların evde kalması çağrısından bulunulan açıklamada, gerektiği takdirde onlara da test yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Hollanda'da bu zamana kadar 82 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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