Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 56'ya yükseldi - Son Dakika

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 69 artarak 5 bin 56'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 10 bin 995 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 335 artarak 40 bin 571'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 69 artışla 5 bin 56'ya yükseldi.

Hollanda'da tedbirlerin gevşetilmesi

Hollanda hükümeti 21 Nisan'da, kreşler ve özel eğitim merkezlerinin 11 Mayıs, ortaöğretim kurumlarının ise 1 Haziran'da eğitime başlayacağını açıklamıştı.

Hükümet, 18 yaş altı öğrencilerin 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla 28 Nisan'dan itibaren açık alanlarda spor yapabileceğini duyurmuştu.

Bakımevinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması ve yakın mesafe çalışanlar için geçerli kısıtlamaların ise 20 Mayıs'a kadar devam edeceği kaydedilmişti.