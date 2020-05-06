Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 204'e yükseldi - Son Dakika

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 5 bin 204'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 11 bin 153 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 232 artarak 41 bin 319'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 36 artışla 5 bin 204'e yükseldi.

Hollanda'da tedbirlerin gevşetilmesi

Hollanda hükümeti, 21 Nisan'da, kreşler ve özel eğitim merkezlerinin 11 Mayıs, ortaöğretim kurumlarının ise 1 Haziran'da eğitime başlayacağını açıklamıştı.

Hükümet, 18 yaş altındakilerin 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla 28 Nisan'dan itibaren açık alanlarda spor yapabileceğini duyurmuştu.

Bakımevinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması ve çalışanlar için yakın mesafe gibi geçerli kısıtlamaların ise 20 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.