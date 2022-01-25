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Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri yarından itibaren son bulacak - Son Dakika

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri yarından itibaren son bulacak

25.01.2022 23:06
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri yarından itibaren son bulacak

Hollanda hükümeti tarafından, Kovid-19 salgınında vaka artışını ve Omicron varyantının yayılmasını engellemek için yaklaşık 2,5 aydır yürürlüğe konulan kapanmalar, yarından itibaren 6 haftalığına sona erecek.

Hollanda hükümeti tarafından, Kovid-19 salgınında vaka artışını ve Omicron varyantının yayılmasını engellemek için yaklaşık 2,5 aydır yürürlüğe konulan kapanmalar, yarından itibaren 6 haftalığına sona erecek.

Başbakan Mark Rutte, düzenlenen basın toplantısında, Omicron varyantının etkisi ve artan vakalara rağmen risk alarak her yeri, bazı kurallara uyma şartıyla belirli saate kadar açacaklarını belirtti.

Rutte, alınan gevşetme kararına göre, yarından itibaren 6 hafta boyunca kapanma döneminin tamamen son bulacağını duyurdu.

Bu süre zarfında vaka sayılarının şimdiye göre çok daha yüksek olacağına dikkati çeken Rutte, bu nedenle herkesi gelecek üç hafta boyunca geçerli olacak kurallara uymaya çağırarak, 3 hafta sonra durum değerlendirmesi yapacaklarını bildirdi.

Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers de sıkı Kovid-19 önlemleri ile uzun süre yaşamanın hayatı sınırlandırdığını hem sağlığa hem de topluma zarar verdiğini dile getirdi.

Açıklanan önlemlere göre, bu zamana kadar açık olan temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane, güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmecilerin yanı sıra yarından itibaren restoran, kafeterya, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri de açık olacak.

Bugüne kadar farklı açılış ve kapanış saatleri uygulanan sektörlerde yarından itibaren açılış ve kapanış saatleri 05.00 ile 22.00 saatleri arasında olacak.

Müze gibi ziyaretçilerin dolaştığı yerlere en fazla 1250 kişi kabul edilirken, beş metrekareye en fazla bir ziyaretçi alınacak.

Tüm spor faaliyetleri serbest bırakılırken, profesyonel futbol müsabakalarına seyirci alınabilecek.

Restoran ve kafelere, tiyatro ve konser salonlarına, kumarhanelere, müzelere, kapalı spor salonlarına, sinemalara, hayvanat bahçelerine, lunaparklara ve saunalara girişlerde 13 yaşından büyüklerin "Korona Kartı" göstermesi gerekecek.

18 yaş altı öğrencilerde tüm sınıf yerine sadece Kovid-19 testi pozitif çıkan öğrenci karantinaya girecek.

Evden çalışma tavsiyesi, sosyal mesafe uygulaması, toplu taşıma, kapalı alanlarda maske şartı ve evlerde 13 yaşından büyük en fazla 2 misafir kabul edebilme şartı devam edecek.

Festivaller gibi etkinliklere henüz izin verilmezken gece kulüpleri de kapalı kalacak.

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Mark Rutte, Hollanda, Başbakan, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri yarından itibaren son bulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri yarından itibaren son bulacak - Son Dakika
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