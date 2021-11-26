Üye Girişi
Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı

26.11.2021 21:50
Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı

Hollanda'da geçici hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için tedbirlerin artırıldığını açıkladı.

Hollanda'da geçici hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için tedbirlerin artırıldığını açıkladı.

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, bir hafta öne çekilen basın toplantısında, Kovid-19 vakalarındaki yüksek artışa karşı alınan ek önlemleri açıkladı.

Rutte, tedbirlerin artırıldığını ve alınan ek önlemlere göre, normalde 4 Aralık'a kadar sürecek "kısmi kapanma" uygulamasının iki hafta daha uzatıldığını ve tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Önlemlere göre 28 Kasım'dan itibaren süpermarket gibi gıda satışı yapan marketler 06.00-20.00 saatlerinde; kafe ve restoranlar, diğer mağazalar, marketler, kuaförler, sinemalar, tiyatrolar, müzeler, eğlence parkları, spor salonları ve amatör spor aktiviteleri yapılan yerler ise 05.00-17.00 saatlerinde açık kalacak.

Profesyonel spor müsabakaları, eczaneler ve petrol istasyonları için saat sınırlanması uygulanmayacak. Maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Okullarda eğitim fiziki ortamda devam edecek. 9 yaş üstü öğrencilerin okulun koridorunda maske takması şart olacak.

Koronavirüs kartının geçerli olduğu her yerde sosyal mesafe ve maske şartı uygulanacak.

Evden çalışma tavsiyesinin devam ettiği ülkede konutlarda en fazla 4 misafir ağırlanabilecek.

Geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hugo de Jonge da bugünden itibaren sağlık sektöründe "2D" adlı aşamaya geçildiğini duyurdu.

Son aşama öncesi olan 2D aşamasında hastaneler 6 hafta boyunca kemoterapi, böbrek nakli ve diğer kritik planlanabilir bakım hizmetlerini durduracak.

Ülkede vaka sayıları günlük ortalama 20 binin üzerinde

Hollanda'da ekimden bu yana yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayıları, yaklaşık son iki haftada günlük ortalama 20 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede son 24 saatte 21 bin 350 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Geçici hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından bazı yerlerde maske kuralının geri getirildiğini bildirmiş ve kalabalık mekanlarda sosyal mesafe kuralının uygulanması tavsiyesinde bulunmuştu.

Vaka sayılarındaki artışın devam etmesinin ardından 12 Kasım itibarıyla kısmi kapanmaya gidildiği açıklanmıştı.

Ülke genelinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı 23 Kasım'dan itibaren zorunlu hale getirilmiş, mesafe kuralına uymayanlara 95 avro para cezası uygulanacağı bildirilmişti.

Hollanda Sağlık Hizmetleri Kurumu aynı tarihte, ülkedeki 73 hastanenin 14'ünün yatak kapasitesinin dolması sebebiyle Kovid-19 hastalarına gerekli tedaviyi sunamayacak durumda olduğunu açıklamıştı.

Togo Cumhuriyeti, Hollanda, Hükümet, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız 19:57 Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek 17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları 15:39 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş 14:35 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından 11:07 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından

Son Dakika Haberleri
21:39 Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs varyantına "Omicron" ismini verdi
21:29 Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu
21:05 Süper Lig'i beğenmeyen Ozan Tufan, İngiltere'ye hemen uyum sağladı: Top taca çıksın diye dua ediyorum
21:03 Gribi çok ağır geçiriyor! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı
21:02 Sinovac yerine fazla doz Biontech aşısı yaptığı öne sürülen hemşireye inceleme başlatıldı
20:30 Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanlığı" mesajı! Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakarak söyledi
20:29 Millilerin çektiği zorlu kura sonrası sosyal medya sallandı: Direkt kupayı verin
20:15 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 26 Kasım Cuma günü vaka sayıları
20:02 Gerginlik zirveye tırmandı! Donbas'ta Rus ayrılıkçılar Ukrayna askerini öldürdü, NATO gözdağı verdi
19:56 Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız
Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs varyantına "Omicron" ismini verdi Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs varyantına "Omicron" ismini verdi         
21:40
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi         
15:29
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı         
10:48
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi         
09:31
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı         
07:59
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 21:56:21. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement