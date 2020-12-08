Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti? - Son Dakika

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti?

08.12.2020 22:49
Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti?, System.String[]

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ortalama 6 binin üzerine çıkarak yeniden yükselişe geçti.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ortalama 6 binin üzerine çıkarak yeniden yükselişe geçti.

Devlet Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) internet sitesinde güncellenen verilere göre, Kovid-19'un son bir haftada 43 bin 103 kişide tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı ortalama 6 binin üstüne çıktı.

RIVM, son 24 saatte kaydedilen vaka sayısını 6 bin 187 olarak açıklarken bu artışı "endişe verici" olarak değerlendirdi.

Hollanda'da günlük vaka sayısı ekimde en yüksek seviyeye ulaşarak günlük 10 binin üzerine çıkmıştı.

Hükümetin sıkılaştırdığı "kısmi karantina" önlemleriyle günlük vaka sayısı kasım ayında 4 binlere kadar gerilemişti.

Önlemler sıkılaşabilir

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile düzenlediği bugünkü basın toplantısında, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde önlemlerin gelecek hafta sıkılaşabileceğini belirtti.

Rutte, Noel tatili öncesinde alınacak muhtemel önlemlerin salgında üçüncü dalga yaşanmaması için gerekli olabileceğini kaydetti.

500 bin doz aşı sipariş edildi

Sağlık Bakanı de Jonge, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 500 bin dozluk ilk siparişin ocak ayının ilk haftasında ülkeye ulaşacağını bildirdi.

Aşının ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağı belirten de Jonge, 1 milyon 700 bin dozluk ikinci siparişin 2021'in mart ayının sonunda ellerine geçeceğini ifade etti.

"Kısmi karantina" devam ediyor

Hollanda'da hükümet, 14 Ekim'de "kısmi karantina" uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.

Kısıtlamalar kapsamında restoran ve barlar yeniden kapatılırken toplu taşıma seferleri de azaltılmıştı.

Alkollü içecek satışı saat 20.00'den sonra yasaklanırken uyarıların ciddiye alınmaması sebebiyle oteller de alkol yasağına dahil edilmişti.

Ülkede 1 Aralıktan itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamayla kapalı alanlarda 13 yaş üstü herkesin maske takması zorunlu hale getirilmişti.

Hollanda, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti? - Son Dakika


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