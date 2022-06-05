Hollanda'da küçük uçak düştü - Son Dakika
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Hollanda'da küçük uçak düştü

05.06.2022 22:34
Hollanda'da küçük uçak düştü

Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Rijnmond bölgesindeki Caland Kanalı'na küçük uçak düştü.

Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Rijnmond bölgesindeki Caland Kanalı'na küçük uçak düştü.

Rotterdam-Rijnmond Güvenlik Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, uçağın Almanya'dan Fransa'ya seyahat halindeyken düştüğü ve içinde iki kişinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, 24 metre derinliğinde olan Caland Kanalı'na düşen uçağın içindekilere arama ekipleri tarafından ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Kanalda düşen uçağa ait bazı parçaların ve petrol izinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibinin sevk edildiği ve dalgıçların görevlendirildiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Rotterdam, Hollanda, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da küçük uçak düştü - Son Dakika

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