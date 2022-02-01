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Hollanda'da kuş gribinden 168 bin tavuk itlaf edildi - Son Dakika

Hollanda'da kuş gribinden 168 bin tavuk itlaf edildi

01.02.2022 14:21
Hollanda'da kuş gribinden 168 bin tavuk itlaf edildi

Hollanda'da kuş gribi salgınının yayılması nedeniyle Gelderland bölgesine bağlı Vuren köyündeki bir çiftlikte yaklaşık 168 bin tavuk itlaf edildi.

Hollanda'da kuş gribi salgınının yayılması nedeniyle Gelderland bölgesine bağlı Vuren köyündeki bir çiftlikte yaklaşık 168 bin tavuk itlaf edildi.

Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin orta bölgelerinde yer alan Vuren'deki çiftlikte yer alan 168 bin tavuğun kuş gribi sebebiyle itlaf edildiği belirtildi.

Bakanlık kuş gribinin tehlikeli ve hızlı yayılan bir türü olarak belirttiği hastalık sebebiyle çiftlikler arasındaki taşımacılığın geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.

Açıklamada, ulusal düzeydeki muhtemel önlemler için parlamentoya bilgi verileceği ve durumun yakından takip edildiği vurgulandı.

Grootschermer şehrindeki bir çiftlikteki 170 bin, Willemstad şehrindeki çiftlikte 46 bin olmak üzere 200 binden fazla kümes hayvanının 24 Ocak'ta kuş gribi sebebiyle itlaf edildiği bildirilmişti.

Avrupa'nın birçok kentinde kuş gribi vakalarının görülmesinin ardından Hollanda'da geçen yılın ekim ayı sonundan itibaren kuş gribine karşı ulusal düzeyde kontrol ve takip yürütülüyor.

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Kuş Gribi, Hollanda, Tarım, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da kuş gribinden 168 bin tavuk itlaf edildi - Son Dakika


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