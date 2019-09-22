Son Dakika Haberleri: Hollanda'da "Lahey Uluslararası Açık Gün" etkinliği
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Hollanda'da "Lahey Uluslararası Açık Gün" etkinliği

1 saat önce

Hollanda'nın Lahey kentinde, "Uluslararası Açık Gün" etkinliği düzenlendi.

Hollanda'da

Hollanda'nın Lahey kentinde, "Uluslararası Açık Gün" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), gibi bazı uluslararası kuruluşlar kapılarını ziyaretçilere açtı.

Etkinliğe katılan ziyaretçiler, söz konusu kurumların çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, UCM uzmanları katılımcılara, mahkemenin işlevi, önemi ve savaş suçlarına ilişkin yürütülen davalar hakkında bilgiler verdi.

Katılımcılar ayrıca, UCM'nin tarihi ve çalışmaları hakkında hazırladığı sergileri ziyaret etti.

KSYÖ uzmanları da kimyasal silah çeşitleri ve bunların insanlar ile tabiat üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Uzmanlar ayrıca, katılımcılara, KSYÖ'nün kimyasal silah kullanımını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmaları da anlattı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Hollanda, Lahey, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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