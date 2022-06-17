Hollanda'da MIKTA üyesi ülkelerin mutfakları tanıtıldı - Son Dakika
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Hollanda'da MIKTA üyesi ülkelerin mutfakları tanıtıldı

17.06.2022 21:20
Hollanda'da MIKTA üyesi ülkelerin mutfakları tanıtıldı

Hollanda'da, MIKTA üyesi Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'nın mutfakları tanıtıldı.

Hollanda'da, MIKTA üyesi Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'nın mutfakları tanıtıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Lahey Büyükelçiliği Rezidansının bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ve eşi Ayşe Dişli, Avustralya Büyükelçisi Matthew Neuhaus, Meksika Büyükelçisi Jose Antonio Zabalgoitia Trejo, Endonezya Büyükelçisi Mayerfas, Güney Kore Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Türkiye'nin Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, Hollanda Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Genel Müdürü Anita van den Ende, Türk Hava Yolları Hollanda Müdürü Cengiz İnceosmanoğlu, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Altay ve MIKTA ülkelerinin temsilcileri ve iş insanları katıldı.

MIKTA Dönem Başkanı Türkiye'yi temsilen konuşan Büyükelçi Dişli, katılımcılara teşekkür ederek, "Bugün MIKTA ülkeleri olarak sadece kendi kültürlerimizi, toplumlarımızı ve ülkelerimizi temsil etmiyoruz. Aynı zamanda barış içinde bir arada yaşama, saygı ve uluslararası iş birliği kültürünü de temsil ediyoruz." dedi.

Etkinlikte, zengin ve çeşitli mutfakların deneyimleneceğini belirten Dişli, "Bu etkinlikle, çeşitlilikteki zenginliği, dayanışmadaki gücü ve paylaşımdaki bolluğu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Birbirinden lezzetli tarifleri hazırlayan tüm aşçılarımıza ve etkinlik boyunca bize eşlik edecek olan müzisyenlerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Dişli, MIKTA'nın, 2013 yılında tüm bölgeleri ilgilendiren konularda fikir birliği oluşturmak amacıyla kurulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Temeli, çok taraflılığı güçlendirmek, istikrar ve refah için küresel çabaları desteklemek, bölgesel ve küresel zorluklara pragmatik ve yaratıcı çözümleri kolaylaştırmak ve küresel yönetişim yapılarında ihtiyaç duyulan reformları uygulamak gibi ortak hedefler üzerine atılmıştır."

Dişli, MIKTA'nın uluslararası forumlarda yapıcı bir rol oynaması için örnek bir iş birliği ve istişare modeli oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, 2017'den sonra bu yıl ikinci kez MIKTA Başkanlığını devraldığını ifade eden Dişli, Türkiye'nin başkanlık döneminde öncelikleri olarak "Küresel Sağlık", "Etkin Göç Yönetimi" ve "Gıda Güvenliğini" belirlediğine dikkati çekti.

Dişli, "MIKTA ülkeleri olarak, başkanlığımız sırasında ve sonrasında küresel sağlığın geliştirilmesi, kamu mallarının korunması ve küresel yönetişimin güçlendirilmesinde yapıcı bir rol oynayacağımızdan eminim." dedi.

Konuşmanın ardından misafirler, 5 ülkenin mutfağına ait lezzetleri tattı.

Türk mutfağında aşçı Cüneyt Tezel'in hazırladığı kuzu tandır, bulgur pilavı, zeytinyağlı yaprak sarması ve kazandibi gibi yiyecekler ikram edildi.

Farklı gösterilerin sunulduğu etkinlikte klarnet sanatçısı Serkan Çağrı da bir konser verdi.

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Kaynak: AA

Hollanda, Türkiye, Sonora, Güncel, Son Dakika

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