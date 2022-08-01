Hollandalı mülteci derneği hükümete dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Hollandalı mülteci derneği hükümete dava açmaya hazırlanıyor

01.08.2022 14:36
Hollandalı mülteci derneği hükümete dava açmaya hazırlanıyor

Hollanda'da mülteci derneği Vluchtelingenwerk Nederland, Hollanda hükümetine ve Sığınmacı Kabul Merkezi Kurumuna (COA), mültecilere gerekli hukuki korumayı sağlamadığı gerekçesiyle dava açacağını açıkladı.

Hollanda'da mülteci derneği Vluchtelingenwerk Nederland, Hollanda hükümetine ve Sığınmacı Kabul Merkezi Kurumuna (COA), mültecilere gerekli hukuki korumayı sağlamadığı gerekçesiyle dava açacağını açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, hükümetin ilticacılara gerekli hukuki korumayı sağlayamadığı gerekçesiyle 3 haftada davanın açılmış olacağı belirtildi.

Açıklamada, iltica merkezlerinde uzun süredir yaşanan yer eksikliği, yoğunluk ve başvuruların değerlendirme sürecinin uzunluğu gibi sorunların giderek derinleştiği ifade edildi.

COA'ya karşı açılacak davayla "kördüğüme dönen" mülteci sorununun çözülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Mülteciler çadırlarda yatıyor

Açıklamada, geçici koruma merkezlerinde yoğunluk ve başvuru sürecinin uzunluğu sebebiyle mültecilerin aylarca iltica merkezlerinin geçici barınma merkezlerde beklediği hatırlatıldı.

Buradaki yerlerin dolmuş olması sebebiyle iltica başvurusu yapan birçok kişinin yeşillik alana kurdukları çadırlar ve spor salonlarında kamp yataklarında yattığına dikkat çekildi.

Gıda, yatak, temizlik malzemesi, koruma ve mahremiyet şartları bakımından mültecilere asgari korumanın sağlanamadığına işaret edilen açıklamada, mültecilerin bedensel ve ruhsal sağlığının olumsuz etkilendiği kaydedildi.

İltica başvuruları ulusal krize dönüştü

Hollanda'nın Ter Apel şehrindeki iltica başvuru merkezinde aylardır süren yoğunluk ulusal krize dönüştü.

Açıklamada, ulusal krize dönüşen mülteci probleminin başvuru sayısındaki yoğunluktan ziyade süreci idare eden kurumlardan kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Siyasi sebeplerle mülteci kabul sisteminin kalıcı krize dönüştüğü aktarılan açıklamada, bütçe kesintileri ve birçok başvuru merkezinin kapatılmasının problemi derinleştirdiği belirtildi.

Mahkemeden alınacak karar ve hükümetin yapacağı kanun değişiklikleriyle merkezi hükümetin mülteci kabulü noktasındaki direktiflerinin belediyeler açısından bağlayıcı olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, hükümete, Ukraynalı mülteciler ile diğer mülteciler arasında uyguladığı ayrımcı politikalara son vermesi tavsiyesinde bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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