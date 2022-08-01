Buradaki yerlerin dolmuş olması sebebiyle iltica başvurusu yapan birçok kişinin yeşillik alana kurdukları çadırlar ve spor salonlarında kamp yataklarında yattığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hollandalı mülteci derneği hükümete dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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