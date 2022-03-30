ROTTERDAM - Hollanda'da Müslümanlardan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika
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ROTTERDAM - Hollanda'da Müslümanlardan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

30.03.2022 21:30

İnsani yardım kuruluşu Hollanda Hasene Derneği, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Güney ve Kuzey Hollanda Bölgelerinin desteği ile 2022 kumanya kampanyası çerçevesinde ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor.

İnsani yardım kuruluşu Hollanda Hasene Derneği, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Güney ve Kuzey Hollanda Bölgelerinin desteği ile 2022 kumanya kampanyası çerçevesinde ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor.

Hollanda Hasene Derneği, Amsterdam, Rotterdam ve Lahey başta olmak üzere 13 farklı kentte yardıma muhtaçlara ve mültecilere içinde temel gıdaların yer aldığı koliler dağıtıyor.

Hollanda genelinde toplam 700 koli, Rotterdam kentinde İslami Gıda Bankası Salaam aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine 120 paket dağıtıldı.

Rotterdam'daki yapılan paket dağıtımına katılıp gönüllülere yardım eden IGMG Güney Hollanda Başkanı Mustafa Aktalan, AA muhabirine, 2022 kumanya kampanyası kapsamında, "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" hadisini örnek alarak hayırseverlerin bağışlarının bir kısmını yaşadıkları ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Hasene'nin ramazan ayı öncesinde her yıl 60 farklı ülkede kumanya paketi dağıttığına fakat Hollanda'da da yardıma muhtaç insanların olduğuna dikkati çeken Aktalan, "Bugün Hollanda'dayız, toplam 700 kumanya paketi hazırlandı ve gönüllülerimiz bunların dağıtımını gerçekleştiriyor. Özellikle büyük şehirlerde dağıtımlar gerçekleşiyor. Şu an Rotterdam'dayız ve burada 120 paket dağıttık." dedi.

Aktalan, bazı kentlerde mültecilere de gıda yardımında bulunduklarını ifade etti.

İslami Gıda Bankasına 12 yıl önce başladıklarını ve Rotterdam kentinde her hafta 400 yardıma muhtaç aileye gıda dağıttıklarını ifade eden sonradan Müslümanlığı seçen Salaam Gıda Bankası Başkanı Rahma Hulsman da, "Pandemi sürecinde gıda bankasına yapılan başvuruların arttığını gördük. Onun dışında şu anda ayçiçek yağı ve un gibi gıda ürünleri çok pahalandı. Bu da bizim gibi gıda bankalarını zor duruma düşürüyor. Ama buna rağmen hayırseverlerin yardımı ile yardıma muhtaç insanlara gıda yardımı yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Hulsman, Hasene ve IGMG Güney ve Kuzey Hollanda bölgelerinin yaptığı yardım ve destekten dolayı teşekkür etti.

ROTTERDAM - Hollanda'da Müslümanlardan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
ROTTERDAM - Hollanda'da Müslümanlardan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
ROTTERDAM - Hollanda'da Müslümanlardan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
ROTTERDAM - Hollanda'da Müslümanlardan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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