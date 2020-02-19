Hollanda'da Müslümanları ölümle tehdit eden kişiye hapis cezası - Son Dakika
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Hollanda'da Müslümanları ölümle tehdit eden kişiye hapis cezası

6 saat önce

Hollanda'da bir mahkeme, Müslümanları sosyal medyadan tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişiyi 90 gün hapis cezasına çarptırdı.

Hollanda'da Müslümanları ölümle tehdit eden kişiye hapis cezası, System.String[]

Hollanda'da bir mahkeme, Müslümanları sosyal medyadan tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişiyi 90 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Marknesse köyündeki 33 yaşındaki bir kişinin 29 Mart 2019'da sosyal medyadan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki saldırıya işaret ederek Müslümanları ölümle tehdit ettiği aktarıldı.

Christchurch'taki saldırıyı öven sanığın, "Yarın ben de aynısını yapacağım. Silah alacağım ve bütün Müslümanları öldüreceğim." mesajını paylaştığı ifade edilen açıklamada, sanığın, annesinin ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındığı ve bu esnada "40 Müslümanı öldüreceğini" söylediği kaydedildi.

Açıklamada, Müslümanları tehditten suçlu bulunan sanığın 90 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:04 Kaynak: AA
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