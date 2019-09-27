Hollanda'da Müslümanların yüzde 91'i İslamofobik saldırıya maruz kaldı

Hollanda'da Müslümanların yüzde 91'i son 5 yılda İslamofobik saldırıya maruz kaldı.

İslamofobi'yi Bildir Vakfı, 5 yılı içeren "Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu"nu resmi internet sayfasından yayımladı.

Araştırmanın ülkede yaşayan 337 Müslüman'ın katılımı ile gerçekleştirildiği belirtilen raporda, bunlardan 306'sının (yüzde 91) son 5 yılda sözlü veya fiziki İslamofobik saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Raporda, sözlü veya fiziki İslamofobik saldırıya uğrayanların huzuru ve refahının derinden etkilendiği ifade edilirken, bunların yüzde 74'ünün son 5 yılda ülkede kendini daha az güvende hissetmeye başladıkları kaydedildi.

Müslüman kadınlara yapılan saldırıların çoğunlukla sokakta gerçekleşen sözlü ve fiziki saldırılar olduğu, Müslüman erkeklerin ise polis tarafından ırkçı muameleye maruz kaldığı ifade edildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 49'unun kendini Müslüman olarak ifade etmekte özgür hissetmediği ve Müslüman oldukları için saldırıya maruz kalmaktan endişe duydukları aktarıldı. Yüzde 69'unun ise Hollanda'daki geleceğinden endişe duyduğu bilgisi paylaşıldı.

Doğrudan yapılan sözlü ve fiziki İslamofobik saldırıların yanı sıra ülkede siyasetçilerin ve medyanın İslam ve Müslümanlar ile ilgili yaptığı olumsuz açıklamalar ve haberlerin de bazı Müslümanlar tarafından İslamofobik saldırı olarak algılandığına dikkat çekildi.

Hollanda'daki İslamofobi'yi Bildir Vakfı, 2015 yılından itibaren ülkede Müslümanlara yönelik saldırıları araştırıyor ve kayıt altına alıyor.