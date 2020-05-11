- Hollanda'da normalleşme süreci başladı - Son Dakika

- Hollanda'da normalleşme süreci başladı

AMSTERDAM - Hollanda'da korona virüs vakalarında düşüş yaşanmasının ardından bugün itibarıyla tedbirler gevşetilmeye başlandı.

Korona virüs vakalarının düşüşe geçtiği bir çok Avrupa ülkesi gibi Hollanda'da da bugün normalleşme süreci için ilk adım atıldı. Bugün itibarıyla güzellik merkezi ve kuaför salonlarının randevu sistemiyle hizmet vermeye başlayacağı ülkede, kreşler ve ilkokullarda yeniden ders başı yapıldı. Okullarda sosyal mesafe kurallarının sağlanması için sınıflar ayrıldı ve yeni bir oturma düzeni belirlendi.

Korona virüs semptomları gösterenlere "evde kal" uyarılarının devam ettiği Hollanda'da 18 yaşından büyükler fiziksel temas içermeyen açık hava sporlarını yapabilecek. Sosyal mesafe kısıtlamalarının uygulanacağı kapalı yüzme havuzları ile kütüphaneler de açılacak.

1 Haziran'da sinemalar açılacak

Hollanda'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ikinci aşamasının ise 1 Haziran'da hayata geçirilmesi planlanıyor. Toplu taşıtlar Haziran ayından itibaren normal çalışma saatlerine geri dönebilecek. Ancak sosyal mesafe kuralları ve maske takma zorunluluğu uygulanmaya devam edecek. Liselerin de 1 Haziran'da açılacağı ülkede, sinema, restoran ve kafeler 1 buçuk metre kuralına uymak şartıyla en fazla 30 kişi için hizmet verebilecek.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cuma günü yaptığı açıklamada bireylerin 1,5 metre sosyal mesafe kurallarına uyma sorumlulukları olduğunu belirtti. Açık kafe ve barlarda uygulanacak tedbirlere ilişkin Rutte, "Hollanda bir polis devleti değil. Kafe sahiplerinin polislik yapmasını istemiyoruz. Bu hepimizin birlikte yapması gereken bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

Korona virüs vaka sayısının 42 bin 627'e ulaştığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 bin 440 olarak açıklandı.