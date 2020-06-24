Hollanda'da normalleşme sürecinde 3'üncü aşamada daha çok gevşetilmeye gidilecek - Son Dakika

Hollanda'da normalleşme sürecinde 3'üncü aşamada daha çok gevşetilmeye gidilecek

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlerin 3'üncü aşamada öngörülenden daha fazla gevşetilmeye gidilebileceğini söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlerin 3'üncü aşamada öngörülenden daha fazla gevşetilmeye gidilebileceğini söyledi.

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Rutte, düzenlenen basın toplantısında, ülkede 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak olan normalleşmedeki 3'üncü aşamayla ilgili yeni kararları açıkladı.

Temel kurallar ile birlikte 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartında bir değişiklik olmayacağını belirten Mark Rutte, yaza daha fazla özgürlükle girileceğini fakat virüs tehlikesinin henüz geçmediğini ifade etti.

Buna göre, 3'üncü aşamadan itibaren kapalı alanda rezervasyon ve sağlık kontrol testi yapılması şartı ile sınırsız kişi içeride bulunabilecek, şartlara uyulmadığı takdirde bu sayı 100 kişi ile sınırlı kalacak.

Açık alanda düzenlenen bir etkinlikte rezervasyon ve sağlık kontrol testi şartı olmadan 250 kişi bir araya gelebilecek, bu sayının üzerinde ise aynı şartlar geçerli olacak.

Bu kural, ibadethane ve düğünler için de geçerli olacak.

1 Temmuz'dan itibaren konserler, spor müsabakaları da şartlara uyulduğu takdirde organize edilebilecek, müze, kütüphane, alışveriş mağazaları ve benzer yerlerde sayı sınırı olmayacak.

Spor ve sauna tesislerinin de açılacağı 3'üncü aşamadan itibaren toplu taşıma araçlarında maske şartı devam edecek, her koltuğa oturulabilecek ve daha önce yasak olan keyfi yolculuk yapılabilecek.

18 yaş altı öğrenciler arasında 1,5 metre sosyal mesafe kuralı kalkacak, ortaokullar yeni eğitim sezonundan itibaren tamamen açılacak, lise ve üniversitelerde ise 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyma şartı ile dersler verilebilecek.

Özel araçlarda aynı aileden olmayan kişiler bir arada olduğu takdirde maske takma tavsiye ediliyor.

Diskotek ve gece kulüpleri şimdilik en azından 1 Eylül'e kadar kapalı kalacak.

Yardıma muhtaç olan kişilerle yardımcısı arasında, kuaför, berber ve masör gibi mesleklerde, sporcular, oyuncular ve dansçılar arasında sosyal mesafeyi korumak zor olduğu için bu meslek ve kişiler için 1,5 metre sosyal mesafe kuralı geçerli olmayacak.

Hollanda'da 1,5 metre mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla normalleşmede ilk aşama 11 Mayıs'ta, 2'nci aşama ise 1 Haziran'da başlamıştı.

Mark Rutte, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da normalleşme sürecinde 3'üncü aşamada daha çok gevşetilmeye gidilecek - Son Dakika

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