Hollanda'da Öğrencilerden İklim Protestosu

Hollanda'nın Lahey kentinde yaklaşık 15 bin öğrenci hükümetin iklim politikalarını protesto etti.

Hollanda'nın Lahey kentinde yaklaşık 15 bin öğrenci hükümetin iklim politikalarını protesto etti.



Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteği ve 17 yaşındaki liseli öğrenci Stijn Warmenhoven'ın inisiyatifiyle organize edilen "İklim İçin Gençlik" temalı protestolar kapsamında ülkenin farklı kentlerinden gelen yaklaşık 15 bin öğrenci kentin Malieveld Meydanı'nda toplandı.



Çoğunlukla ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan protestocular, ana yolları kullanarak Hollanda Parlamentosu'na yürüdü.



Hollanda hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, iklim değişikliğiyle mücadele için etkili politikalar uygulanması çağrısında bulundu.



Göstericiler, "Bu dünya hepimizin", "Geleceğimizi yakmayı durdur", "Dünya'yı tekrar mükemmel yap", "İklim değişebilir, yapabilir miyiz?", "Dünya'yı korumak için sistemi değiştir" ve "Dünya'yı kendi değerinde bırak" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.



Öte yandan, protestolar dolayısıyla yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehir merkezi çevresindeki bazı yollar da trafiğe kapatıldı.



Ülkedeki 350 bilim insanı da yaptıkları yazılı açıklamayla öğrencilere destek verdi.

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