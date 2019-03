Hollanda'da Okul Bahçelerinde Sigara İçmek Yasaklanıyor, 'Sigara Polisi' Gündemde

Hollanda'da ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim kurumlarında, bahçeleri de dahil olmak üzere hiçbir şekilde sigara içilmesine izin verilmeyecek.Geçen yıl sonunda 70 sosyal kuruluş ve şirketle Sigarayla Ulusal Mücadele Anlaşması imzalayan Hollanda hükümeti, eğitim kurumlarındaki sigara kullanımına ilişkin rakamların hayal kırıklığı yarattığını açıkladı.Halk Sağlığı Bakan Yardımcısı Paul Blokhuis'e göre, her 5 ilkokuldan biri ve her her 7 orta öğretim kurumunun da 6'sında hala bahçede sigara içiliyor.Hükümet bu nedenle ilkokuldan üniversiteye kadar ülkedeki bütün okulların bahçelerinde sigara yasağı uygulamasına karar verdi.Yasak kararı 1 Ağustos 2020'den itibaren resmen yürürlüğe girecek. Yasak, okullara ait arazilerde 7 gün 24 boyunca geçerli olacak.Hükümet, yasağın resmen yürürlüğe gireceği tarihe kadar okulların gerekli düzenlemeleri yapmasını istedi. 1 Ağustos 2020'den itibaren de resmi görevliler tarafından okul bahçelerinde sigara yasağına uyulup uyulmadığının kontrol edileceğini açıkladı.Okul yönetimleri kaygılıAncak okullar, "7 gün 24 saat yasak" konusunda kaygılı. Gündüz okul bahçelerinde yasağın uygulanabileceğini belirten okul yönetimleri, akşamları bir "sigara polisi" oluşturmak zorunda kalacaklarını söylüyor.Ortaöğretim Konseyi sözcüsü Linda Zeegers, AD gazetesine yaptığı açıklamada, "Geceleri de yasağın sürdürülmesi için okullara ait alanların ders saatleri dışında kapatılması gerekir. 7/24 yasak uygulanması gerçekçi değildir" dedi.Hollanda hükümeti, sigaranın neden olduğu sağlık sorunlarını önemli ölçüde azaltmak istiyor. Bu amaçla alınan bazı önlemler şöyle: